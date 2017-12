Mirta Tundis: "Nadie del Frente Renovador participó de ninguna agresión, nos vinieron a abrazar algunos del FPV porque se había caído la sesión"

Acerca de lo sucedido ayer:





"Es cierto, hay que hacer un análisis total, la verdad que dio mucha vergüenza, dio mucho miedo, yo tuve mucho miedo cuando tuve que ingresar al Palacio, me descompuse, nunca viví una situación igual, era fea la postal y era feo lo que se vivía adentro, no admito ni justifico la violencia ni de un lado ni del otro, fueron momentos terribles. Había gente que había ido a prestar legítimamente, podía ser que hubiera gente un poco ofuscada, jubilados, docentes, siempre sabemos que están los grupos radicalizados que van a romper pero también había del otro lado una cantidad enorme de efectivos, policías, gendarmes, Prefectura, Policía Aeronáutica, no se entendía por qué tanto, entiendo que hay que custodiar el palacio pero tanta cantidad ¿Era necesario?"



Sobre lo sucedido adentro:





"Yo estaba mirando por las pantallas porque no dábamos quorum y estábamos afuera, tampoco voy a avalar, yo me puedo poner contenta que caiga una sesión en contra, que se llevaba por delante el reglamento, daba bronca la forma en que se quisieron llevar adelante las cosas, pero no justifica las agresiones y la violencia que se vivió. Nunca viví algo igual"





Referido a que Facundo Moyano y De Mendiguren se abrazaron con los violentos:



"Creo que el abrazo tenía que ver con que se había caído la sesión, no con las agresiones, hay que estar en ese momento. No es para justificarlos, a mí también venían a saludarme peor no tengo trato con ninguno, tengo perfil muy bajo. Nadie del frente renovador participó de ninguna agresión, estábamos quietos y esperando, nos vinieron a abrazar algunos del FPV porque se había caído la sesión".



Acerca de cómo ve la reforma si agregan un bono compensatorio:



"La misma de hoy, de ayer, de hace meses, yo tengo muchos años y esta historia la viví cincuenta mil veces, un bono de compensación es darle una ayuda y bienvenida sea pero no suma al sueldo, cuando vayan a cobrar van a seguir cobrando lo mismo y al final del 2018 van a seguir perdiendo dinero. El año pasado este Gobierno planteó la reparación histórica, acompañamos, le dimos las herramientas necesarias para llevarla adelante, aprobaron la reparación con modificaciones, hoy el Gobierno está fallando, invita al jubilado a renunciar a los juicios, aceptar un reajuste que es inferior y luego recibir mayores haberes, ese era el pacto, el Gobierno está faltando a ese pacto con los jubilados".



Referido a si la reforma va a enrarecer el clima social:



"Los jubilados me dicen que si yo los convoco van a la Plaza, yo les digo que nunca lo haría porque tengo miedo que los lastimen. Conozco todas las instancias de todos los Gobiernos, este bono es una ayuda, les viene bien a los jubilados, pero no compensa la pérdida. No terminan de recuperar, eso es lo real y concreto, hay que ir a un sistema previsible ".

