Referido a si es una crisis de los mercados o una crisis social: "Es una crisis financiera, cambiaria, que comenzó en abril cuando no ingresan más dólares en la región e impacta más en Argentina porque somos mas dependientes





Sobre los dichos de Garavano sobre la prisión para ex Presidentes: "El Ministro ya explico lo que dijo, por qué lo dijo y en qué contexto. Todos esperamos que el poder judicial haga su trabajo para saber quiénes se robaron los recursos de la gente".









Frigerio en Frigerio en Viale 910 .mp3



"Es algo que yo no puedo determinar, nosotros tomamos las medidas que había que tomar para controlar la crisis cambiaria. Pudimos acordar con el FMI un paquete adicional de recursos para terminar con la incertidumbre en el frente financiero, ya no quedan dudas que Argentina tiene cubierto el frente financiero hasta diciembre del 2019"."No lo sé y no es algo que hoy nos desvele, hoy estamos todos concentrados y trabajando para salir de esta situación y resolver problemas, no es algo que me preocupe hoy".