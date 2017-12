Sergio Palazzo: "Decidimos acatar la conciliación, la semana que viene habrá bancos"

Sergio Palazzo habló con el conductor de Viale 910 acerca de los paros en los bancos y el ataque a Lousteau.

"Nosotros desarrollamos hoy dos horas de asamblea con suspensión de actividades porque ha habido un ofrecimiento informal, porque todavía no hay negociación formal citada por el Ministerio, de parte de algunas de las Cámaras, de un 9% con una cláusula gatillo, nosotros lo hemos rechazado este ofrecimiento y pedimos que el Ministerio convoque formalmente a paritaria porque en ésto no están todas las Cámara representadas. El Ministerio ha dictado la conciliación obligatoria, teníamos previsto algunas acciones para la semana que viene, decidimos acatar la conciliación, la semana que viene habrá bancos y comenzaremos con la negociación".



Sobre por qué negocian paritarias ahora:



"Nuestro acuerdo finaliza el 31 de diciembre".



"El otro tema. La Gobernadora Vidal envió un proyecto de ley que fue sancionado en la Legislatura Bonaerense que afecta los derechos de los trabajadores del Banco Provincia so pretexto de jubilaciones de privilegio, no es una jubilación de privilegio sino un régimen especial, los trabajadores se jubilan a los 60 años con un sistema de movilidad del 82 por ciento del trabajador en actividad, tienen un régimen especial porque los trabajadores aportan entre el 14% y el 19% de su salario, el primer aumento que reciben en paritaria va completo a la caja, aportan mucho más del promedio nacional. La Gobernadora ha eliminado la edad de 60 años pero mantiene los aportes. Ha quitado algo que es constitucional que es la responsabilidad del Estado en el régimen previsional y pone que el déficit del sistema jubilatorio lo tiene que absorber el Banco. En eso hemos desarrollado un conflicto, ahí también se dictó conciliación obligatoria y también la acatamos, tenemos reunión el día martes".



Referido al ataque a Lousteau:



"Repudio, rechazo, no estoy para nada de acuerdo con los sucedido, quiero transmitirle mi solidaridad al Legislador. Aprovecho para decirlo. Digo que no fue la Asociación Bancaria la que convocó, nosotros convocamos asamblea en lugares de trabajo. Nosotros hicimos una marcha multitudinaria el día anterior, no hubo un solo desmán ni un solo incidente ni un solo herido a pesar del revés legislativo que tuvimos".



Sobre qué van a hacer con los agresores:



"Siempre he estado en contra de todas las violencias, no sé si él hizo la denuncia, nosotros nos pusimos en contacto con él anoche, me dijo que no fue golpeado, que no fue una turba tampoco, dijo que solo fué un grupo minúsculo, no sé si él hará la denuncia. Si son afiliados nuestros tomaremos medida".



Sobre la violencia política como modalidad:



"Tampoco debe existir el apriete del Gobierno a los Gobernadores, todos los aprietes son malos".



Referido a que el Gobierno dice que lo quieren voltear:



"No, yo creo que el gobierno intenta victimizarse cada vez que toma una medida antipopular".

