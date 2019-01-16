VAMOS A JUGAR UN POCO....
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VIERON QUE ESTÁ DE MODA
EL "TEN YEARS CHALLENGE"
(EL DESAFÍO DE LOS 10 AÑOS)
SOBRE TODO EN LAS REDES SOCIALES.
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PARA LO QUE NO SABEN,
SOBRE TODO EN INSTAGRAM
LA GENTE ESTÁ SUBIENDO UNA FOTO
DE CÓMO ERA HACE 10 AÑOS.
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POR EJEMPLO
VEMOS UN JOVEN MESSI
CON LA CAMISETA DEL BARCELONA.
Y UN RE CONTRA JOVEN
CHRISTIANO RONALDO
CON LA CAMISETA DEL Manchester United.
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¿QUÉ PASABA EN EL MUNDO
HACE EXACTAMENTE 10 AÑOS?
TODAS LAS TAPAS DE LOS DIARIOS DEL MUNDO
DEL 16 DE ENERO DE 2009
PONÍAN EN PRIMERA PLANA
EL HEROICO VUELO
DEL PILOTO "SULLY"
QUE SALVÓ A UN AVIÓN CON 155 PASAJEROS
DE CHOCAR
ATERRIZANDO
SOBRE EL RÍO HUDSON
FRENTE A MANHATTAN, EN NUEVA YORK.
ESA CASI TRAGEDIA
TERMINÓ INMORTALIZADA EN EL CINE.
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¿QUÉ PASABA EN LA ARGENTINA?
LA PRESIDENTA ERA CRISTINA KIRCHNER
QUE TENÍA SOLAMENTE 25% DE IMAGEN POSITIVA
DESPUÉS DE LA CRISIS DEL CAMPO
Y DEL VOTO "NO POSITIVO" DE COBOS.
((((((ALGÚN AUDIO DE CRISTINA DEL 2009)))))
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¿A QUIÉN RECIBÍA CRISTINA EN OLIVOS
HACE EXACTAMENTE 10 AÑOS?
AL DIRECTOR DE CINE
OLIVER STONE
QUE DECLARABA:
"Es hermosa, inteligente.
Me encantaría que fuese mi esposa".
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¿QUÉ PASABA CON MAURICIO MACRI?
ERA JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Y ESTABA A PUNTO COMENZAR A VIVIR EL AÑO
EN EL QUE IBA A SER DENUNCIADO Y PROCESADO
POR ESCUCHAS ILEGALES.
((((AUDIO MACRI SOBRE ESCUCHAS ILEGALES)))
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EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
RADIO DEL PLATA
YA EN MANOS
DE LA EMPRESA KIRCHNERISTA ELECTROINGENIERÍA
ECHABA A NELSÓN CASTRO
POR SU POSICIÓN CRÍTICA FRENTE AL GOBIERNO DE CRISTINA.
(((((AUDIO)))))
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¿QUIÉN ERA EL VICEPRESIDENTE DE LA NACIÓN?
JULIO CESAR CLETO COBOS.
EL VÍNCULO CON LA PRESIDENTA
ESTABA ROTO
DESDE AQUEL VOTO "NO POSITIVO"
CONTRA LAS RETENCIONES MÓVILES.
JUSTAMENTE EL 16 DE ENERO DE 2009
COBOS DENUNCIABA
HABER SIDO CENSURADO POR EL CANAL 7 KIRCHNERISTA
EN LA TRANSMISIÓN DEL FESTIVAL DE JESÚS MARÍA
((((AUDIO COBOS))))
HOY COBOS
ES SENADOR NACIONAL DE CAMBIEMOS.
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PERO SIGAMOS CON EL MUNDO....
EL PRESIDENTE EN EE.UU.
ERA BARACK OBAMA.
EL PRESIDENTE EN BRASIL
ERA LULA DA SILVA
QUE HOY ESTÁ PRESO
CONDENADO A 12 AÑOS DE PRISIÓN
POR LA CAUSA ODEBRECHT.
PERO EN ESE MOMENTO
TENÍA 80% DE IMAGEN POSITIVA.
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¿QUIÉN ERA EL PAPA?
BENEDICTO 16.
JORGE BERGOGLIO
ERA EL ARZOBISPO DE BUENOS AIRES,
ENFRENTADO A MUERTE CON LOS KIRCHNER.
HOY BERGOGLIO
ES EL PAPA FRANCISCO
Y TIENE UNA MUY BUENA RELACIÓN CON CRISTINA.
(((ALGUN AUDIO DE BERGOGLIO VIEJO))))
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¿CUÁL ERA EL TEMA MÁS COMPLICADO
A NIVEL SALUD
EN ENERO DE 2009?
ARGENTINA SUFRÍA
LA PEOR EPIDEMIA DE DENGUE DE SU HISTORIA.
SE PROPAGÓ DESDE BOLIVIA
Y CONTAGIÓ A MÁS DE 26.000 PERSONAS
CON VARIOS MUERTOS.
¿QUIÉN ERA LA MINISTRA DE SALUD?
GRACIELA OCAÑA.
HOY OCAÑA
ES DIPUTADA DE CAMBIEMOS.
Y EL MINISTERIO DE SALUD
YA NO EXISTE MÁS.
SE TRANSFORMÓ EN UNA SECRETARÍA DE ESTADO.
¿Y CUÁL ES EL PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA MÁS GRAVE?
EL HANTAVIRUS..
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¿QUIÉN ERA EL JEFE DE GABINETE DE CRISTINA KIRCHNER?
UN TAL SERGIO MASSA
QUE HABÍA REEMPLAZADO A ALBERTO FERNÁNDEZ
HOY MASSA
ES EL LÍDER DEL FRENTE RENOVADOR,
QUE DERROTÓ AL KIRCHNERISMO EN 2013
SIN EMBARGO,
HOY MISMO
PABLO MOYANO
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