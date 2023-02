Víctor Blanco, sobre la continuidad de Emiliano Vecchio en Racing: "No mezclo lo familiar con el club"

En medio de versiones que señalaban que Emiliano Vecchio no seguiría en Racing por el malestar que causó en el vestuario su relación con Mercedes Blanco, hija del presidente del club y expareja de Lisandro López, quien hasta hace poco integraba el plantel, el propio titular de la Academia aseguró que separa lo familiar de su tarea dirigencial.

"Trato siempre de separar el tema familiar, lo hice toda mi vida. No tiene nada que ver. Cuesta, por supuesto, para las dos partes, seguramente para él y para mí también. Pero trato de no mezclar los temas. No tiene nada que ver lo familiar con la institución", afirmó Víctor Blanco en diálogo con Marcelo Palacios y su equipo en Fútbol 910.

En este sentido, Blanco afirmó que le acercaron una propuesta al futbolista y que entiende que "sus tiempos quizás no sean lo de Racing", teniendo en cuenta que aún debe recuperarse de la operación de ligamentos a la que fue sometido.

"Nosotros hicimos una propuesta muy cercana de lo que él pretende. Diría casi igual de lo que él pretende. Después aparecieron, supuestamente, otros interesados. Y quizá eso lo tenga un poco fuera del objetivo", afirmó.

"Si fuera por Racing y por mí, Vecchio seguiría jugando en el club. Si él quiere seguir, de nuestro lado queremos que siga, pero con las condiciones que pongamos nosotros", concluyó.