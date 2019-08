Victor Fera: "Estas medidas me parecen una porquería"

Su opinión sobre la quita de IVA:





"No estamos bien, el país se ha empobrecido cada vez más. Es fundamental la medida del IVA 0 por ciento, pero es sólo para la clase media y media alta que va al supermercado, pero no para la clase baja que va al almacén".





-"El Panadero va a pagar el IVA entonces no le va a sacar el IVA a su venta, se debe sacar en toda la cadena de producción. Es todo mentira como el 50 por ciento del Banco Provincia, para mandar clientes a las cadenas".



Con respecto a que va a hacer el con su empresa:



-"Yo sacó el IVA A todo, y vendrá la DGI para decirme que no pagué el IVA, para qué?... para beneficiar a los Braun, a los Coto".



-"Estas medidas me parecen una porquería. Hay que cuidar la frontera, los exportadores están contentos con el Gobierno".