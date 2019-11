Victor Santa María: "Alberto y Cristina Kirchner son de las personas más honestas que conozco"

Discurso de Alberto Fernández:





"Conmovido no, son discursos estratégicos para pensar la Argentina que viene. Son discursos que uno escucha de los grandes presidentes. Alberto en este tiempo se ha convertido en uno de estos presidentes que van a hacer historia en la Argentina. Hoy tenemos que apagar muchos incendios que nos dejan, pero también tenemos que pensar en una Argentina estratégica".



"Es tan fuerte la crisis que el movimiento obrero no se está encuadrando detrás de un partido político, sino detrás de un gobierno que necesita el apoyo de muchos. Somos parte de este Gobierno, no hay momentos para fisuras ni para especular".





Respecto a la candidatura en Boca:



"Yo soy candidato en Boca, no busco un sello de presidente. Soy candidato porque quiero que a Boca le vaya bien y que volvamos a recuperar muchas cosas que en estos 8 años hemos perdido. Riquelme coincide y yo coincido con él en lo que planteamos y lo que decimos". "No quiero ir a calentar una silla en Boca".



"Las necesidades de Boca es que de todo eso se genere un solo espacio. Ojalá se pueda hacer eso. No me preocupa a mi quién va a ser el presidente. Me preocupa Boca".



En relación a qué le recomendaría a Alberto:



"Que no se separe de lo que ha prometido en la campaña, que no mienta, que siga siendo honesto, las medidas económicas las sabe mejor que yo. Que siga trabajando en eliminar la grieta que este Gobierno ha aumentado cada día un poco más. Para mi Alberto es una de las personas más honestas que conozco. Cristina Kirchner también".