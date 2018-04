Victoria Donda: Libertades anticipadas: "No corresponde que el servicio penitenciario haga una sugerencia de estas"

Victoria Donda - diputada 14-03.mp3

Pulsera electrónica para detenidos: "Me parece que es inconveniente y no corresponde que el servicio penitenciario haga una sugerencia de estas características, porque las salidas transitorias les corresponden determinarla a los jueces."-"Estoy a favor de las garantías, pero los jueces deben ser cuidadosos a quién se las dan. No sé quién hizo el pedido de salidas transitorias, lo que creo es que no debe ser generalizado."- Saldría tu apropiador: "Trato de quitar del medio sensaciones personales."- Proyecto de acoso callejero: "Lo que plantea es que toda acción que sea llevada adelante por hombres y perturbe la vida de una mujer en lugares públicos será multado con dinero."-"La mu jer hace la denuncia cuando le molesta algo, ir a hacer una denuncia no es algo grato. Es de sentido común."ESCUCHA EL AUDIO DE LA NOTA