Victoria Tolosa Paz: "No sé si seré candidata, pero les aviso que a mi casa no me voy"

Minutos antes del inicio del congreso que el PJ realizó en el microestadio de Ferro, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz admitió este martes que aún no está definido si formará parte de alguna fórmula de cara a las elecciones presidenciales. De todos modos, aclaró que "a mi casa no me voy" y aseguró que seguirá "militando" para el triunfo del peronismo.

Durante un reportaje con Pastor 910, la funcionaria destacó que no piensa en su "destino personal" y que son el presidente Alberto Fernández y su vice, Cristina Kirchner, los "técnicos" que deben definir el mejor equipo. "Armé una agrupación muy importante hace mucho tiempo, que se llama Camino a la Victoria. Tenemos un armado en la provincia de Buenos Aires y en todo el territorio con las voces sentadas en el peronismo y el Frente de todos", señaló.

"Y a todos mis compañeros que me siguen desde hace mucho tiempo les digo lo mismo: jamás hice política pensando en mi destino personal. Me pongo al servicio de esta dirección técnica para que hagan ellos la selección del mejor equipo. Si tengo que estar ahí, estaré; si tengo que estar en el banco, también. Lo que sí les digo es que a mi casa no me voy porque milito desde muy joven y voy a seguir militando para que el peronismo vuelva a ganar", agregó.

Por otro lado, consultada sobre la dificultad de hacer campaña en un contexto donde la inflación del último mes fue del 8,4%, Tolosa Paz hizo un repaso de la gestión buscando resaltar sus logros.

"Se hace campaña mirando la cara a la gente y reconociendo el problema que tenemos. Segundo, recociendo que, pese a la inflación, la Argentina crece y genera empleo y oportunidades todos los días. Y tercero, diciendo que somos un proyecto político que no tiene que avergonzarse de haber tomado ninguna decisión en contra del pueblo argentino y que todas las leyes que sancionamos tienen que ver con mejoras en la calidad de vida de nuestra gente", expresó.