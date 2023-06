Victoria Tolosa Paz rechazó las críticas y lanzó un duro contraataque contra un sector del oficialismo

La ministra de Desarrollo Social y precandidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, se refirió a las internas y desafíos que enfrenta la coalición oficialista Unión por la Patria. Durante una entrevista con el programa López 910, Tolosa Paz destacó la importancia de las PASO y expresó su compromiso con la construcción de un frente político sólido. No obstante, cuestionó a los que siguen "horadando la figura del Presidente” y afirmó que ni Daniel Scioli ni ella representan un peligro para el oficialismo por haber reclamado internas: "El peligro es gane Juntos por el Cambio o, mucho peor aún, Javier Milei".

La funcionaria resaltó que, junto a Daniel Scioli, trabajaron para definir la estrategia de selección de candidatos dentro del Frente. Además, aclaró que su participación no es una competencia directa con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sino un requisito que el propio frente le exige.

“No es una competencia contra el gobernador, para quien milité y trabajé, sino que es parte de un requerimiento que el Frente establece. Muchos me dicen que compito con Axel Kicillof, pero aún no está claro. Hasta que Cristina Fernandez se expida...", afirmó.

En relación con las diferencias y debates internos, Tolosa Paz afirmó que el diálogo existe dentro de Unión por la Patria y que, a pesar de las discrepancias, se mantienen unidos. Si bien hubo desacuerdos en el pasado, la ministra enfatizó que se enfoca en los aspectos positivos y constructivos del frente político.

tolosa paz.jpg Victoria Tolosa Paz, junto a Daniel Scioli.

La precandidata también mencionó a Daniel Scioli, quien confía en el proceso interno del frente y no se deja desanimar por las críticas. Tolosa Paz señaló que ambos desean ampliar el frente político y trabajar en conjunto para el futuro del país.

"Todos somos parte de un gobierno que tuvo pandemia, guerra, sequía, con un frente que crujió. Y tanto crujió que la única forma que deje de crujir es escuchar la voz del pueblo, que ponga nuevamente en orden cuáles van a ser las representaciones del futuro”, afirmó la ministra.

Y en ese sentido, agregó: “El peligro del pueblo no es Alberto Fernández, no somos quienes planteamos las PASO. El peligro, de verdad, es que crezca, gane y se consolide la alianza Cambiemos o, mucho peor aún, los libertarios encabezados por Milei. Pareciera que algunos sectores de nuestro frente no advierten esta gravedad y siguen horadando la figura del Presidente”.