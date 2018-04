Vidal dijo que es la responsable de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal , lamentó los hechos de inseguridad que ocurren en el distrito y reconoció que ella es "la responsable de todo lo que pasa".





La mandataria se refirió a este tema tras el asesinato del colectivero de la línea 620 Leonardo Alcaraz, acribillado por dos pasajeros luego de una discusión.





"Yo no me corro de los problemas, me hago cargo, soy responsable de la seguridad y me hago cargo de todo lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, para eso me votaron...", señaló Vidal.





Al participar del programa La Noche de Mirtha Legrand , que se emite por El Siete, de Mendoza, la gobernadora contó que todavía mantiene el contacto "con familiares que perdieron a alguien hace dos".





Además, consideró que "estamos en el camino correcto, porque acá el arreglo, la transa y la negociación con la mafia siempre se paga caro...".





"Yo no me corro de los problemas, por eso sigo cada caso y sigo todo lo que pasa, yo peleó con la mafia que está dentro de la Policía, así como se han ido algunos jueces y fiscales corruptos", destacó.





Luego del crimen de Alcaraz, Vidal fue duramente criticada por Verónica Magario, intendenta de la Matanza, partido bonaerense en el que ocurrió el homicidio.





"Que la Gobernadora nos traspase a los intendentes la policía como el Presidente hizo con la Capital Federal, nosotros vamos a saber cuidar a nuestros vecinos", reclamó la jefa comunal.





Durante un acto que realizó junto a un grupo de colectiveros, Magario recordó que "la seguridad es responsabilidad por ley y constitución de cada provincia".





"Hace dos años nos sacaron 1.000 efectivos de Gendarmería Nacional y nos dejaron solamente 140 gendarmes, que no alcanzan para nada", cuestionó la dirigente peronista en aquella ocasión.





Intencionalidad de los docentes

Por otro lado Vidal, afirmó que "hay intencionalidad política" en el rechazo de los gremios del sector docente a las ofertas salariales, al tiempo que llamó a los maestros a ir a clase y les aseguró que cobrarán las subas aunque no cierren las paritarias.





Señaló que ya se adelantó un 5% del 10% que se había propuesto, para no dejarlos "sin cobrar aumento porque el gremio no da el acuerdo".





"Con el 5 por ciento de adelanto que ya les dimos, más el 3% que le vamos a liquidar ahora, ellos le van a ganar a la inflación de enero, febrero y marzo; como en el 2016 y el 2017, vamos a garantizar que no van a perder contra la inflación", aseguró.





Dirigiéndose a los docentes dijo: "Más allá de lo que escuchen, de las discusiones de la paritaria sepan que voy a cumplir con mi palabra y vamos a ir liquidándole a cuenta mientras no haya acuerdo para que ellos no pierdan plata como de hecho ya hicimos, más allá de que los dirigentes gremiales quieran hacer política con esto".