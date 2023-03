La madre de Cinthia Choque, "destruida y muerta de nuevo" tras conocer la reducción de pena de Eugenio Veppo

Alcira Flores, mamá de Cinthia Choque, admitió este jueves en #Vilouta910 que está "destruida y muerta de nuevo", luego de conocerse la reducción de pena de Eugenio Veppo, el conductor que embistió y le quitó la vida a su hija tras conducir a alta velocidad por la avenida Figueroa Alcorta, el 8 de septiembre de 2019.

"Estoy destruida de nuevo con todo lo que está pasando. Que le hayan reducido la condena, me volvió a matar”, indicó al programa conducido pro Paulo Vilouta en radio La Red .

“Yo sentí lo mismo que el día que mi hija falleció, me la volvieron a matar”, insistió la mujer. Y agregó: "Que los jueces no vean lo que pasa me indigna un montón”.

Sobre cómo fue convivir con la ausencia física de su hija a lo largo de estos años, Flores contestó: “Acompañamos a mis nietas porque no tienen una mamá. Les contamos la verdad de lo que pasó. Es muy duro”

La trágica muerte de Cinthia Choque

cinthia.choque.jpg Cinthia murió el 8 de septiembre de 2019 (Foto: NA).

Cinthia murió el 8 de septiembre de 2019 cuando el periodista Eugenio Veppo condujo a alta velocidad por la avenida y embistió a los agentes de tránsito Choque y Santiago Siciliano.

La joven murió en el acto mientras que el chico resultó gravemente herido. Estuvo internado varios meses producto de las lesiones en su cabeza que lo llevaron a someterse a diversas operaciones.

La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona que muestran el recorrido del Volkswagen Passat sobre Figueroa Alcorta haciendo zig zag y a una velocidad de 132 km/h.

Luego de atropellar a Cinthia y Santiago, Veppo se dio a la fuga. Junto a dos amigos dejó el auto en cercanías al Hospital Fernández y se tomó un taxi hasta su casa. Horas más tarde del hecho se entregó en la comisaría.