"Vivo este momento del país con mucha angustia"

Situación actual "Este momento lo vivo con mucha angustia, cuando empezó este Gobierno había un sector de la población que tenía esperanza, y nosotros veíamos como se rompía el tejido social, económico, en los diferentes barrios del Conurbano. Este último año y medio las cosas se complicaron mucho, principalmente con la devaluación, inflación, desempleo, tarifas dolarizadas"





Los intendentes y la elección de Axel Kicillof como candidato a Gobernador "Los intendentes no nos enojamos con Cristina Fernández, el gran éxito de esta unidad lo venía marcando Cristina Fernández con su generosidad, planteando ya en 2017 que era con todos, que había que construir con un montón de sectores que habíamos dejado afuera; ella fue la arquitecta de esta unidad y de este triunfo"





Gestión de Mauricio Macri de cara a las elecciones "No me gusta ponerle un calificativo al gobierno de Macri, está claro que tiene los peores indicadores desde la vuelta de la democracia. Alberto Fernández tiene su impronta propia, hemos aprendido de los errores y yo me entusiasmo mucho. Espero que este gobierno el de termine lo menos mal posible"





Martin Insaurralde, Intendente de Lomas de Zamora, analizó junto a Luis novaresio el panorama político y económico del país.