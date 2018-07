"Vivo con mucha verguenza lo que dijo Carrió sobre las propinas"

REPASA LAS FRASES MAS IMPORTANTES







"No me separo del Frente Renovador. Las alianzas son para fines electorales, y no reniego del acuerdo con Sergio Massa, los años que no hay elecciones los Partidos se refuerzan y arman programas. Eso es lo que hacemos desde el GEN. El año que viene le daremos a esto el formato de coalición electoral, con quién tengamos acuerdos."



-"Con Sergio Massa tenemos buena relación, una misma visión del país y lo que pasa con el Gobierno"



-"Con el Partido Socialista de Santa Fe tengo una relación de hace años, con Miguel Lifschitz estamos juntos, pero no nos mostramos"



-"Tiene que haber una alternativa al Gobierno que no sea volver al pasado"



-"El Gobierno de Mauricio Macri fue una des ilusión para los que votaron un cambio, hay muchos comportamientos que repiten del Gobierno anterior. Estamos cayendo en una perdida de credibilidad que afecta a todos"



-"Yo creo que se puede gobernar bien, honestamente, este Gobierno demuestra que lo hace para sectores minoritarios y de poder."



- Dichos de Elisa Carrió: "Me dio vergüenza ajena, Carrió es una mujer preparada, no lo dice por ignorancia. Es una concepción de los que están en el gobierno, trata a los pobres como tales, darles una limosna y no darles cosas como derechos. Es la misma foto que Mauricio Macri con la nena del basural. Los pobres no pueden salir porque son tratados como pobres. La teoría del derrame"



-"Nosotros pensamos diferente, queremos la igualdad"



-"Yo no tengo aspiraciones personales, mi partido no está discutiendo cuestiones personales, a nosotros nos fue mal en dos elecciones"





AUDIO DE LA ENTREVISTA