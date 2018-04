El entrenador de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, indicó que su equipo "volvió a ser el que todos conocen", pese al irregular desempeño que le cupo en la victoria sobre San Martín, de San Juan, que lo mantiene como líder de la Superliga.

"Volvimos a ser el equipo que todos conocemos. Boca fue muy superior, creó muchas situaciones de gol y Pavón junto a Tevez jugaron un gran partido, lo mismo que Cardona. No veo que tengamos fallas defensivas, porque nos hicieron dos goles por primera vez en el campeonato", destacó.

"Es verdad que el rival llegó poco y marcó, pero me voy conforme. Hay que reconocer que San Martín tiene muy buenos jugadores y por eso no hicimos cambios más temprano, ya que el partido no estaba cerrado", advirtió.

Sobre Cristian Pavón, sostuvo que se "retiró con una molestia pero estará bien para debutar el jueves en la Libertadores contra Alianza Lima, en Perú".

"Y a Sebastián Pérez y Santiago Vergini los hice jugar en reserva para ver si pueden llegar al partido por la Copa", apuntó.

En cuanto al partido del 14 de marzo por la Supercopa Argentina ante River Plate, "es mentira que no quiera que nos dirija Patricio Loustau", aseguró.