"Votaría a Roberto Lavagna como candidato a presidente"

La Diputada Nacional, Graciela Camaño en dialogo con Luis Novaresio se refirió al proyecto de extinción de dominio, hablo de Roberto Lavagna como Presidente y también hablo de Cristina Kirchner.

REPASA LAS FRASES MAS IMPORTANTES DE LA ENTREVISTA

- "Nosotros promovimos, promovemos y promoveremos la posibilidad de tener una acción autónoma para extinguir el dominio de los delitos federales, que son los delitos del poder".



-"Espero que le vaya bien al gobierno con el proyecto; no obstante lo cual uno observa que la vía del DNU cuando se trata de un tema penal requiere una ley y no un decreto y esto lo expresa taxativamente la Constitución: hay materias que le están vedadas al Poder Ejecutivo".



-Sobre Roberto Lavagna: "Yo creo que hay que hablar con Lavagna para ver que quiere ser. Yo soy peronista desde lo ideológico, él habilitado está. Yo lo podría votar, pero yo soy militante del Frente Renovador y tengo una amistad con Sergio Massa, me generaría un problema. Para mí tiene cualidades Massa para ser presidente."



- "Yo tengo un problema con Cristina Fernández, porque tengo memoria y tuvo muchos desaciertos políticos la última gestión, tampoco compro el personaje de la campaña, ella tenía virtudes en el Senado pero no las usó en la presidencia. No la voto."