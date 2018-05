"Voy a votar en contra de la ley "anti tarifazo"

REPASA ALGUNA DE LAS FRASES MAS IMPORTANTES





"Yo creo que hoy sale la ley, yo voy a votar en contra, Juan Manuel Urtubey criticó la ley como estaba, también lo hizo Schiaretti. Además tomó una decisión política, pedir un acuerdo con el Gobierno, se habló de reducir el IVA y la transferencia de Edenor y Edesur a las respectivas jurisdicciones, pero no fue posible. Se intentó convencer al Bloque, pero bueno... no lo logramos, entonces defiendo la posición de Juan Manuel como Gobernador. Los tres senadores de Salta votaremos igual"



-"La campaña electoral va a atenuar la gobernabilidad, acá el problema no es de lucha política, este proyecto por su naturaleza es inviable"



- Campaña electoral: "No creo que Juan Manuel sea compa&ntil de;ero de fórmula de Mauricio Macri en 2019; porque de lo que se trata es de mostrar una propuesta desde la oposición. Lo que pasa es que no estamos muy acostumbrados a ver una oposición que sobre ciertos temas básicos, como una ley que rompe contratos y derechos adquiridos, pueda tener puntos de contacto con un eventual oficialismo."



-"Es un disparate una formula Macri- Urtubey."



-"Yo no justifico el veto, digo que es un derecho. Nosotros como clase política tuvimos la incapacidad de hacer algo mejor, no estuvimos a la altura como Oposición."



-"Sergio Massa en el Senado no tiene posición alguna, sí quizás en Diputados por sus legisladores."



Luis Novaresio, conductor: "Ya comenzó la campaña electoral. Ayer hubo una versión, Sergio Massa se reunió con María Eugenia Vidal. Formula Vidal- Massa"



-"Marcos Peña llamó dos veces a Sergio Massa, y Massa le dijo yo no era el ventajita"



-"Después me dicen que Cristina Fernández le ofreció el Instituto Patria al Peronismo Federal, sólo para decir que si hace falta se excluye en el 2019"



-"Sergio Massa no habla, menos hablo y más trascendencia tengo, dijo. Massa tiene un caudal de voto propio."



-"Mauricio Macri convocó a un acuerdo nacional, pero no pasó nada"





