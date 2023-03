El crudo testimonio de Wado de Pedro en el Día de la Memoria: "Me salvé porque mi mamá recibió las balas"

En el marco de la conmemoración del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, el ministro de Interior, Wado de Pedro, relató y recordó este viernes su dura historia, que incluye el asesinato de sus padres a manos de la dictadura, su propio secuestro y la restitución a su familia, en 1979. En el mismo sentido, el funcionario reivindicó la figura de su mamá, quien literalmente puso el cuerpo para salvarle la vida.

"Hoy tengo como dos sensaciones, una como más personal, que tiene que ver con la nostalgia, y sentimientos más personales, que es lo que tienen todos los familiares de desaparecidos. Después siento orgullo por cómo los argentinos hemos resulto el tema de la impunidad. Muy pocos países lograron juzgar a los genocidas", afirmó De Pedro en una entrevista con Facundo Pastor, en Pastor 910.

Luego, el ministro se metió de lleno en su historia, que empezó con su nacimiento, en noviembre de 1976: "Mi padre fue asesinado por la dictadura militar en el 77 y después, mi madre, en el 78, en nuestra casa de Floresta. Allí, las fuerzas hicieron un operativo en el que tirotearon la casa".

Según recordó el ministro, tras la balacera, su mamá fue trasladada, aunque nunca quedó claro en qué estado se encontraba: "Es llevada al centro clandestino del Olimpo estando embarazada de ocho meses y medio, en término para tener su hijo o hija. Después de ese día, algunos diez dicen que estaba viva, otros que no. Otros, que llegó acribillada. Son distintas versiones que hay".

"Lo que sí sabe es que yo me salvé porque me ocultó en la bañera junto con ella. Ella recibe las balas. Después, a mí me dejan con una vecina ese mismo día y a la noche me pasan a buscar diciendo que eran familiares y me secuestran", afirmó.

"Me apropió una familia y me restituyeron en 1979. Y dentro de todo lo que me pasó, tuve la suerte de estar vivo, y de haber podido encontrar a mi familia materna, haberme ido a vivir a Mercedes con toda mi familia, donde me crie y recibí el amor y la contención necesaria", completó.

Wado de Pedro y la posibilidad de ser candidato a Presidente

Consultado sobre si le gustaría llegar a convertirse en Jefe de Estado, De Pedro optó por una respuesta en la que habló de "decisiones colectivas" y cuestionó los "proyectos personales".

"Vengo pensando en el último tiempo que las mejores decisiones son las que se toman en colectivo, las que surgen de acuerdos, de consensos. Los proyectos personales terminan dependiendo de una sola persona. Y la verdad es que un país no puede depender del estado de ánimo o de la capacidad de una sola persona", sostuvo De Pedro.

"Yo participo desde hace mucho tiempo, de manera colectiva, de la política. Con lo cual, nunca lo pienso en términos personales. Sí quiero ser parte de una generación que pueda gobernar la Argentina haciendo las cosas de otra manera", concluyó.