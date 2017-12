Walberto Allende: "No me sentí un Diputrucho"

Walberto Allende - Diputado de San Juan 15-12.mp3

"Yo juré el día 6 de diciembre. Yo me senté en mi banca para dar quórum por el Frente Todos por San Juan. Yo no vi reclamos sobre lo mío."-"El quórum se da sentándose y con la huella digital, yo estoy cerca del Gobernador de mi provincia. La decisión nuestra es la misma que tuvieron los dos senadores sanjuaninos, que es votar en contra de la reforma."-"Nosotros le presentamos a Cambiemos modificaciones del proyecto pero no se nos escuchó, dentro del bloque nos dieron la libertad para decidir, entonces no íbamos a acompañar a Cambiemos en esta reforma."-"La confusión fue grande, hubo 131 diputados. Es la primera vez que soy diputado. Me sorprendió lo que ocurrió . El gobernador no me pidió que apoyará la reforma, cada uno tiene sus convicciones. Cambiemos tendría que haber permitido discutir y hacer cambios en la reforma, hay cosas buenas."-"Lo que sucedió fuera y dentro del recinto es responsabilidad de los dirigentes."-"No me sentí un diputucho."