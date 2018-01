Waldo Wolff : 'Estuvieron a cinco minutos de hacer pasar la muerte de Nisman por un suicidio'

Waldo Wolff - Diputado Nacional 18-01.mp3

"La Justicia está investigando quién mató a Nisman. Por lo pronto sabemos que hubo todo un aparato de encubrimiento". "En esta causa nunca hay nada para ponerse contento. Hoy es el primer aniversario de los tres en el que pudimos lograr que ese aparato de encubrimiento e impunidad se investigue en el foro federal". "Yo no lo sé pero esto va a surgir de una investigación y la investigación recién arranca".Sobre Cristina Kirchner: "No pretendo que Cristina explique demasiado. Yo creo que en una República tienen que dar explicaciones todos". "Todo el aparato del Gobierno anterior debe múltiples explicaciones".En relación a Diego Lagomarsino: &qu ot;Yo no lo tengo claro quién es Lagomarsino por eso está bien que dirima en la Justicia".Justicia: "Debemos aprender de los errores de la Argentina. Los procesos tienen que tener un tiempo lógica. La DAIA como querellante pidió que la causa se eleve a juicio oral". "No puede ser que estemos 15 años". "Le pediría a los jueces que estén a la altura de las circunstancias". "Nosotros tenemos un senador que hizo la bandera hace poco y está condenado por tráfico de armas". "No sólo al Congreso, a la sociedad toda le falta tomar conciencia".Muerte de Nisman: "Estuvieron a cinco minutos de hacer pasar la muerte de Nisman por un suicidio". "Me leí todos los fallos de Claudio Bonadio, no soy abogado, ahí adentro tiene delito para hacer compota". "El Gobierno anterior trató de callarme por to dos los medios"