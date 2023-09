La reacción de Wanda Nara cuando le preguntaron sobre su enfermedad

La modelo, Wanda Nara, disfrutó de un fin de semana familiar en la playa y compartió imágenes en las redes sociales. Y, mientras descansaba, abrió la posibilidad de enviarle preguntas por medio de las stories de Instagram. Fue así que recibió consultas de todo tipo, entre ellas, por supuesto, sobre su salud. Mientras interactuaba con sus seguidores, uno de ellos le consultó si “mintió” con su enfermedad y la conductora y empresaria no dudó en responderle y aclarar la situación.

“¿Vas a contar cuál es tu problema de salud? Creo que también sirve para ayudar a otros que atraviesan lo mismo”, le escribió un seguidor. Y Wanda respondió: “Sí. Solo por eso”, junto a un corazón. Luego, recibió una pregunta que claramente no le gustó y lo dejó saber. “¿Por qué mentiste con lo de tu enfermedad?”, le consultó otro usuario.

La modelo señaló: “Por suerte son pocos pero qué bajo que alguien pueda poner en dudas o juzgar algo que ni siquiera conté para que no existieran especulaciones. Simplemente aclaré una situación personal que expusieron y que se hizo pública, repito no por mí”. Y agregó: “Mucha gente, que por suerte es mucha y me quiere bien, quieren saber qué es y cómo estoy. Algún día contaré. Por gente como esta es que a veces dudo”.