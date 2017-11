Waldo Wolff - Diputado del Pro 21-09.mp3

"Hubo irregularidades e inconsistencia, la justicia determinará si hubo encubrimiento. Sandra Arroyo Salgado le pidió a Sergio Berni que no le hagan la autopsia hasta que ella llegue, se hizo la autopsia no se detectó la droga, se hizo sin sonido, no se detectaron los golpes."-"El autor material surge de los servicios, el autor intelectual es más dificil porque había muchas personas interesadas que no hablará."