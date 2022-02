Mario Pergolini: "Lo que hizo Wanchope no está bien, pero por algo lo hizo"

El ex vicepresidente de Boca analizó el presente del Xeneize y dijo que le gustaría volver a trabajar en el club.

“Me quedé frustrado por no poder llevar adelante lo que quería y no convencer a nadie para que me acompañe. Siento un poco culpable del presente de Boca. La única forma de poder hacer algo en un club es siendo presidente o estar con alguien de confianza, que no fue lo que me pasó a mi”, expresó Mario Pergolini en #MP910 con Marcelo Palacios.

Con respecto al conflicto entre Wanchope Ábila y Riquelme, el empresario de medios lanzó que hay cierto protagonismos que no tienen que estar presentes. “No digo que lo que hizo Wanchope está bien, pero por algo pasan esas cosas”, agregó.

Mario Pergolini formó parte de esta dirigencia que comanda hoy Boca, pero por difencias internas se fue y aseguró que no volvió a hablar con Jorge Ameal.