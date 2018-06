Acerca del partido con Israel:



"Uno maneja información probablemente no buena, el partido frente a Israel por un lado y la audiencia del Papa por el otro, demuestran algo de desprolijidad. Se puede evitar, el partido con Israel ¿En qué cambia si se juega en Tel Aviv? Si no cambia nada y se juega por cábala o por lo que sea, por el muro, por recomendación, vamos a Israel pero no vayamos a Jerusalén porque nos metemos en un lío diplomático del que no participamos".



"Hay que escuchar al Presidente y saludar al Presidente, si yo tengo 5 jugadores que no saludan al Presidente cuando los va a saludar, a despedir, están cometiendo una afrenta a la investidura presidencial. SI el Presidente le dice que no vayan a Jerusalén hay que hacerle caso porque está haciendo una recomendación de tipo diplomática, si les dan 3 millones para ir a Jerusalén se los van a dar para ir a otro lado también, si el paquete es de 9 y le dieron 3 a la AFA hay 6 que se repartieron entre los que querían que se jugara en Jerusalén. A los jugadores les da lo mismo porque no tienen idea del tema político".





Sobre lo del Papa:



"Lo del Papa es así, la AFA pidió una audiencia con el Papa a través de su Presidente, el Papa la concedió, el Papa contestó cuando estaba ya organizado el organigrama, estos decidieron no ir entonces. Yo creo que el viaje a Roma hubiera sido fortalecedor. Yo viví la experiencia del 2013, los jugadores estaban emocionados. Después se jugó un amistoso con Italia que se ganó y el gol lo hizo Higuaín. Me dicen que el Técnico; que era piedra, si es así es una imbecilidad".

