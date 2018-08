"Yo no convoco a la marcha, adhiero"

REPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTES DE LA ENTREVISTA







"No es una marcha auspiciada por Cambiemos, yo no convoco, adhiero. Ya sabemos como funciona nuestro Oficialismo, no nos condiciona a expresarnos. Cambiemos nunca adhiere a nivel orgánico."



-"Siento que hay un encubrimiento del Senado respecto a diferentes cuestiones" Mención a Cesar Milani



-"En la causa Ciccone se usó al Senado, el Senado hace mucho más que cuidar a la ex presidente, Carlos Menem vota leyes y está condenado."



- Situación de Aida Ayala: "Cuando baje a la Cámara de Diputados y pidan e l pedido de desafuero a Ayala yo le pediría a ella que no me haga votar, que se desafuere sola."



Mariana Contartessi, columnista: "Este pedido de Ayala está en Asuntos Constitucionales, que lidera Cambiemos, y no los veo exigiendo."



Waldo Wolff, diputado: "Yo pediré el desafuero de cualquier funcionario. Hay gestos políticos que también se pueden hacer."





