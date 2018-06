Antes de que componga los temas, uno de los actores más reconocidos de la Argentina habló con Jonatan Viale acerca de sus inicios en la música, El Lobista, vida personal y mirada política.





"Lo de la música, ahora nos distinguieron como personalidades destacadas de la cultura en la Legistaura porteña por la trayectoria, desde el 2005 estamos dando vueltas con Yotivenco a paso firme, cada vez se está enterando más gente, este 15 de junio estamos en el teatro Ópera, un teatro muy grande, música criolla a tres guitarras y guitarrón."



Sobre El Lobbista:



"Una hermosa producción, un guión atrapante, el primer capítulo instala la historia, en el segundo o terce r capítulo ya estás enganchado, lo digo como expectador, yo lo vi en Flow, está en YouTube, apurense porque lo van a sacar seguro dentro de poco, lo pueden ver en canal 13 los miércoles. Muy feliz por la calidad del producto que logramos."



Referido a si su lobbista es bueno y es malo:



"¿Vos conocés algún lobbista bueno? Presentámelo."



Acerca de cómo sacó el personaje tan bien:



"Podés sacar tus demonios y liberarlos dentro del marco de la ley, no, el guión está muy bien escrito, está muy claro."



Sobre su edad:



"42."



Referido a los que más recuerda de lo que hizo como actor:



"Vos nombraste dos cosas muy importantes, Okupas y Diario, Lombardo como personaje me gustó mucho, en teatro cuando encarnamos a Rosas.&qu ot;



Referido a cómo ve el Gobierno de Macri:



"Un poco angustiado, más allá de la pesada herencia me parece que a este Gobierno le falta sensibilidad social, tirar un centro para el lado del sodero, hay gente que realmente la pasa muy mal, eso me preocupa y me angustia. Estoy harto del relato M, el relato K, del abecedario."



Sobre los actores militantes:



"Yo soy un militante cultural más que político, tengo mi ideología, me sensibilizan determinadas cuestiones pero soy un artista, no un político."





Sobre las giras que hicieron:



"El interior del país varias veces, recorrimos Uruguay, Brasil, México, hace rato que venimos con ésto, este Ópera es una sínte sis de eso."





