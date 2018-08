"Con el nivel de fanatismo que hay no se puede discutir. Es un tema para discutir y charlar, se lo dije a la gente de la Iglesia también, les dije que atrasan 100 años, se oponen a todo, a la educación sexual, a los anticonceptivos."



Acerca de qué hace con las chicas que no pueden elegir y mueren por aborto clandestinos:



"Podemos ayudarlos con educación y prevención, esta es la opción más cómoda. ¿Quién decide por el que no puede hablar? Es una discusión compleja y requiere una discusión seria. En Córdoba el 70% de la gente estaba en contra del matrimonio igualitario, yo vot&eacu te; a favor, me mataron. Este tema requiere una discusión diferente, salga o no la ley el Estado no puede actuar mañana igual que hoy. Creo que este debate se va a volver a dar y va a haber otra posición, se siente en la calle."



Referido a los cuadernos de la corrupción:



"Me da fastidio porque en el 2002 denunciamos a Electroingeniería, Ferreyra es de Córdoba. Siempre mi límite fué la corrupción, se lo dije en la cara a Néstor. Néstor era el jefe de la banda, nada se hacía sin permiso de Néstor, ella no sabía nada al principio, cuando le tocó ser Presidenta dudó si seguir o no con ésto y decidió seguir. Ninguna mujer ignora lo que hace su marido. En un momento dudó pero luego tomó la decisión de seguir bancando a De Vido".





"¿Se acuerda cuando era Embajador y yo les dije que no era bueno que condecoraran a Cristina?"





"A mí me puteó Correa cuando dije eso de Cristina. Yo tenía buena onda con él. Iba a tener que estar tres días como bonsai de granadero al lado de Cristina y no iba a poder decir una palabra, por s uerte me dijeron que ella iba a un acto no oficial y que no se necesitaba de la Embajada".





"Yo tengo pañuelo blanco, es el único que me pondría en la cabeza. Yo tengo una postura de vida tomada, fui a un programa, el de Novaresio,conté mi historia de vida, tengo una hija con parálisis cerebral, Milagros, no tengo forma de hablar de ella sin conmoverme. Yo tengo un ángel en mi casa desde hace 17 años. Con mi mujer decidimos que venga como venga aunque la palabra científica es que era un bebé inviable. Nosotros optamos por la vida, fue una opción, sabíamos que era inviable antes de nacer".