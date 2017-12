Yolanda Mendiola: #ARASanjuan "Sentimos un gran vacío del Gobierno, el Jefe de Estado no se presenta"

Yolanda Mendiola - madre del suboficial Leandro Cisneros 06-12.mp3

"El Jefe de la Armada no estuvo con nosotros, nosotros siempre tuvimos la comunicación con el Comandante Gonzalez, él da los partes. El Ministro de Defensa apareció sólo una vez, se le hicieron preguntas y no dio respuestas. Por eso hicimos la marcha."-"Ellos nos dan los partes que se basan en lo técnico, mucho hermetismo. Hubo ocho llamadas que no informaron a los familiares. Esperamos que nos den alguna respuesta."-"Sentimos un gran vacío del Gobierno, el Jefe de Estado no se presenta, acá en la Base nos trataron muy bien."-"Al Gobierno parece que le conviene que ahora vengan las fiestas, los medios se retiran, es terrible el silencio. Muchas veces no tenemos animo de dar nota, pedimos disc ulpas."