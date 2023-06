A Ibai Llanos le hackearon el canal de YouTube y lo reemplazaron con una foto de Elon Musk

El reconocido Youtuber español, Ibai Llanos, se llevó una sorpresa desagradable en la mañana del domingo cuando descubrió que su canal de YouTube había sido hackeado y que la foto de perfil había sido reemplazada por el logo de Tesla, la famosa compañía de Elon Musk.

Con una mezcla de ironía, frustración y humor, Ibai escribió un mensaje dirigido a Elon Musk tras el ataque cibernético que afectó su canal, que cuenta con más de 10 millones de suscriptores: "Lo de que me hayas hackeado mi canal de YouTube es algo que me toca las pelotas @elonmusk. Me has jodido el domingo, gilipollas".

ibai.webp

A pesar del hackeo, el canal de Ibai permaneció activo, aunque con el nombre y el logo de Tesla. Incluso realizó una transmisión en vivo bajo el título "Elon Musk Live: Debut y detalles de producción de Tesla's Cybertruck", que atrajo a más de tres mil espectadores.

Los videos que Ibai tenía en su cuenta de YouTube desaparecieron y en su lugar se podía ver una presentación de Elon Musk relacionada con su marca de automóviles.

Tras la denuncia, el video fue eliminado, pero hasta el momento el canal todavía muestra el nombre 'Tesla' y carece de contenido.

ibai-llanos-canal-youtube-2jpg.webp

El creador de contenido, quien también es una de las figuras principales de la Kings League junto a Gerard Piqué y el Kun Agüero, interactuó con varios de sus seguidores y expresó su incredulidad por el hecho de que los hackers eligieran un domingo por la mañana para llevar a cabo el ataque, cuando muchos youtubers están disfrutando del tiempo libre con sus hijos.