Economía: "Se desató un proceso de desconfianza"

REPASA LAS FRASES MAS IMPORTANTES











-"Falta demostrar un camino certero, la desconfianza no es sólo con el Gobierno. La confianza no se recupera con palabras, cuando los precios son baratos a veces vale la pena el r iesgo."







Claudio Zuchovicki - Economista 04-07.mp3



"En Argentina se desató un proceso de desconfianza, no sólo para el Gobierno. Cuando eso pasa es dificil administrar. Yo creo que se encontrará un valor de equilibrio que está por encima de lo que Argentina vale."-"Un bono Argentino rinde el triple que Nicaragua y Honduras, digo no puede ser. Estamos sobre castigados. YPF vale menos que cuando Axel Kicillof le pagó a Repsol por el 50 por ciento, vale menos que en el '93, eso es destrucción de riqueza porque no existía Vaca Muerta, o veo las energéticas. Veo el exceso de castigo por desconfianza"