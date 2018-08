"Era una matriz de corrupción donde cada uno ocupaba un rol"

Las frases destacadas:

Sobre si el epicentro de la corrupción K fue Julio De Vido:



"El epicentro de la corrupción K fue Néstor Kirchner que diseñó el entramado,julio De Vido fue el organizador, recordemos que Baratta fue denunciado por nosotros en la causa YPF, era representante del Gobierno cuando fue entregada a los Esquenazi".



Acerca de si hay corrupción en el Gobierno actual:



"No puedo dar fe por todos los funcionarios, espero que la Justicia avance y si hay corrupción que se sancione a los funcionarios y nadie levante el teléfono para frenar una causa, por eso trabajamos muchos".



Sobre los aportantes truchos de la campaña:



"La Justicia está trabajado y avanzando en eso, María Eugenia tomó decisiones y entregó todo a la Justicia para que en tiempo real tome decisiones. Estas causas son del 2007, 2008, imaginate cuántas cosas hubieran no pasado si la justicia hubiese avanzado antes. Nosotros queremos un cambio institucional y que caiga quien tenga que caer gobierne quién gobiern"



Referido a que no importa que sea María Eugenia Vidal o Rodríguez Larreta:



"No creo que caiga María Eugenia Vidal porque no es corrupta, pero si alguno del que manejó la campaña hizo las cosas mal que siga su camino y vaya a rendir cuentas a la Justicia, nadie tiene coronita. Lo que tiene que cambiar es la Justicia, y todos tenemos que rendir cuentas ante la Justicia".

Reviví el audio:

Oliveto con Viale.mp3