"Usan YPF para morigerar los precios"

Acerca de si puede haber problemas con el abastecimiento de nafta:



"Sí, ya lo está habiendo, desde la semana pasada las estaciones de servicio sin bandera, tiene severos problemas de abastecimiento, algunos llevan varios días sin vender porque no tienen combustible. Las refinerías les están restringiendo fuertemente el abastecimiento a los mayoristas, los que le venden al campo, al transporte, a las estaciones de servicio blancas. En las estaciones de servicio de bandera no hay problemas de abastecimiento pero se fijan cupos de volumen de combustible, si se pasan les cobran un plus sobre el precio".



Sobre cuál debería ser el precio de la nafta súper:



"Si hacemos el cá lculo de la evolución del precio del petroleo y del dólar las compañías deberían subir al menos un 25% en precio. No sabemos si va a ocurrir, no sabemos. En este momento el precio es libre, pero como YPF tiene más del 50% de participación en las ventas y es controlada por la Gobierno, la usan para morigerar los precios".



Referido al precio a fin de año:



"Es difícil saberlo, si llegamos al precio de equilibrio hablamos del precio del que hablábamos recién."



Acerca de si cambió el consumo de nafta:



"Acá durante 13 meses hubo un crecimiento interanual de las ventas, en mayor por primera vez ha habido retracción de consumo, luego hubo dos aumentos más de combustible, no es de extrañar que en junio y julio la retracción sea mayor".

Reviví el audio de la nota:

Raúl Castellanos - Secretario de la Cámara de Empresarios de Combustibles.mp3