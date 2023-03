El técnico que empieza a sonar en Boca ante la eventual salida de Hugo Ibarra

"Creen que es un técnico al que los futbolistas pueden admirar/temer. Creen que es un técnico del que los jugadores pueden aprender porque tiene rasgos de docente". Con esas características, en Un Buen Momento describieron el perfil de un experimentado técnico que empieza a sonar con fuerza ante la posible salida de Hugo Ibarra, cuya permanencia en el cargo no parece estar garantizada ni con un triunfo este sábado ante Olimpo, por la Copa Argentina. ¿De quién se trata? De Gerardo Tata Martino, el entrenador que dirigió a México en el Mundial de Qatar y que hoy está sin trabajo.

Embed

Según contó el periodista Martín Arévalo, es el hombre que reúne distintos requisitos que gustan en Boca. No obstante, surge la pregunta: ¿qué fue lo que cambió para que nadie garantice la continuidad de Ibarra?

"El comienzo de la historia no tiene que ver con nombres de posibles entrenadores, sino que en Boca se dieron cuenta de que Ibarra no le llega al plantel. Que no tiene ningún tipo de argumento para mantener el funcionamiento de un equipo que ni siquiera cuando fue campeón tuvo un rendimiento alto", explicó Arévalo.

"Independientemente del resultado, el ciclo de Ibarra está terminado. Tuvo una charla con los jugadores y ninguno le contestó. Los jugadores no creen en Ibarra y el Consejo lo sabe", agregó.

Por último, el periodista mencionó otros dos argumentos por los cuales el Consejo tendría decidido cambiar en breve a su entrenador: "Porque Boca arranca la Copa en una semana y en el último partido de local, contra Instituto, se escuchó a la gente silbar".