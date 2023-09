Brutal balacera contra la casa del médico asesinado en Morón

La casa de los familiares del médico Juan Carlos Cruz, quien fue asesinado a tiros en la vereda de su residencia en Morón, fue escenario de una impactante balacera en la tarde del lunes, apenas semanas después del brutal crimen.

El incidente quedó registrado en las cámaras de seguridad de la zona y ha generado una creciente preocupación entre los allegados y vecinos de la víctima, quienes estaban realizando una manifestación en busca de justicia en ese momento.

En las imágenes se observa a dos individuos en una motocicleta que pasan frente a la casa de los familiares de Cruz y abren fuego contra la fachada, causando daños materiales significativos. Este acto de violencia ha dejado en estado de shock a la comunidad y ha reavivado el temor en la zona.

La hermana de la víctima, quien no estaba presente en el momento del ataque, expresó su profunda consternación: "Cuando mis sobrinas me reenviaron el video de las cámaras de seguridad, pude ver que no era que habían disparado a otras casas, no fue para otra casa. Todos podemos ser víctimas de tales acciones de violencia, y en este caso, se cobró la vida de mi hermano".