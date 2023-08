El llanto desesperado de la hermana del médico asesinado: "Acá, solo los delincuentes tienen derechos"

En medio de la conmoción por el brutal crimen de Morena Domínguez a manos de dos motochorros, un nuevo caso vuelve a exponer el flagelo de la inseguridad: esta vez se trata del asesinato de Juan Carlos Cruz, un médico cirujano que recibió un balazo en la cabeza frente a su casa de la localidad bonaerense de Morón por delincuentes que le robaron el auto y se fugaron. Victoria, hermana de la víctima, dialogó con el programa Vilouta 910, y expresó toda su angustia.

"Quiero justicia para él. En este país, los derechos humanos no son para los los humanos derechos, son para las bestias. Acá, solo los delincuentes tienen derechos humanos, y no los médicos, los profesionales. Esos no tienen derechos", relató la mujer en medio de un llanto incontrolable.

"Ayer yo hablaba con mi hermano de Morena y después le tocó a él. ¿Se entiende que mañana te puede tocar a vos? Ni el celular se llevaron. No hay razón, no hay lógica. A mi hermano no le sacaron nada, simplemente lo mataron. Él salvó vidas y vidas y en un segundo se llevaron la de él. Lo reventaron de un tiro en la cabeza", agregó Victoria.

Cómo fue el crimen del cirujano

Juan Carlos Cruz, de 52 años, fue abordado por tres delincuentes armados frente a su residencia mientras retiraba objetos de su automóvil. El hecho tuvo lugar alrededor de las 17 de este jueves en la calle Lanús al 3500, justo en frente del Instituto de Enseñanza Modelo "José Manuel Estrada".

Cruz, quien se desempeñaba como jefe del servicio de emergencias en el hospital Carrillo de Ciudadela, fue sorprendido por los criminales mientras estaba junto a su Fiat Cronos rojo. Los asaltantes, exigiendo el vehículo, no dudaron en dispararle múltiples veces, dejándolo gravemente herido en el lugar antes de huir con su auto.

Vecinos que presenciaron el ataque inmediatamente alertaron a las autoridades a través del número de emergencia 911. Sin embargo, cuando los agentes del Comando de Patrullas de Morón llegaron al sitio, solo pudieron constatar la trágica muerte del médico.

Las cámaras de seguridad ubicadas en los alrededores capturaron gran parte de la secuencia del crimen. Además, las grabaciones del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) del municipio de Morón revelaron el movimiento de los sospechosos momentos antes y después del incidente.

El fiscal a cargo del caso, Matías Rappazzo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 del Departamento Judicial de Morón, supervisó las labores periciales en el lugar del crimen. Rappazzo también ordenó la autopsia para determinar la cantidad de disparos que recibió la víctima y solicitó el análisis exhaustivo de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad.