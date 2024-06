Editorial Paulo Vilouta: "El descontrol es total"

No tenemos alguna medida intimidatoria contra la ministra que maneja hoy el único ministerio con billetera abierta y que tiene sobre la espalda un sinfín de investigaciones con relación a temas de corrupción. Pasa. Sabe lo que puede ser la reprochable actitud de la ministra en el manejo de alimentos, etcétera, etcétera.

No Olvidemos el sinfín de inconvenientes que hay alrededor de irregularidades, a tal punto que estamos empezando la indagatoria. Dirigentes del Polo Obrero, entre otros, que tendrán que justificar Porque muchísimo comedores no existen porque no existe tampoco ningún rendimiento de gastos que se hicieron en el Gobierno de Alberto Fernández y un sinfín de situaciones que están vinculadas con dinero social No Olvidemos toda esta parte, pero me parece crucial que la justicia determine lo más breve posible.

Deben tener recursos, me imagino, y tecnología para ver si el teléfono de la funcionaria de capital humano Leila Gianni, que recibió amenazas telefónicas donde involucran a sus hijos y la casa de la ministra La, son como consecuencia de hechos aislados de inseguridad o hechos que están apuntados pura y exclusivamente al momento que está viviendo este Ministerio con denuncias y con situaciones de mucha irregularidad.

Habría que acelerarlo, porque si no vamos a tener hoy un día con dos versiones, como en todos los temas, en la Argentina tema dos Que complejo El andar de este Gobierno con un presidente votado constituido por la gente y una secretaria general, en este caso a cargo de la señora Karina Milei, que pareciera toma casi todas las determinaciones con relación a los colaboradores del presidente de la Nación hoy estén.

Hace pocos días tuvimos el tema del ex jefe de gabinete, señor, Posee que ya está fuera ahora. Y otra apuntada. Estamos hablando de la Canciller. Nos van a desmentir hoy lo más probable que cuando hace a la conferencia habitual desde orador y no es un tema de los periodistas. Si hay una cumbre del G7 y viaja el presidente de la nación como no va a viajar la canciller, tendrían que explicar cuál es el motivo por el cual no viaja a la canciller. Y en caso que no viaje y en caso que haya otra interna, la verdad que tendrían que empezar aplacar un poquito los efectos de la interna porque son pocos los funcionarios de la Libertad Avanza.

Todavía hay muchos casilleros que están libres. Hay muchos, casilleros que están ocupados por funcionarios del Gobierno anterior porque no tienen la cantidad de personas para poder nombrar. Y encima, permanentemente hay una interna con alguien. La ministra respaldada el jefe de Gabinete echado, la canciller apuntada me parece que es un sistema más, esa que hoy la Argentina en la confrontación permanente y es del amor al odio y del odio al amor.

Un paso mínimo que existe en todo. Me parece que tenemos que ser más cuidadosos en este tipo de situaciones y ver cuál es realmente el rol de la secretaria general de la Nación. Porque acá la gente votó a Javier Milei y no voto a Karina Milei más allá del poder que tenga, más esa de la autonomía que tenga y más esa de la ascendencia que tenga sobre su hermano, que es el presidente de la nación. Pero insisto, vamos al G7 invitados es importante para la futura economía argentina. Ojalá que con inversiones y no viaja la canciller, habrá que explicarlo porque realmente es llamativo como mínimo y muy, muy desprolijo.

Otro tema importante para mañana, porque mañana vamos. Está tratando la insólita ley de base que lleva seis meses de tratamiento en la Argentina, en un país fundido que tiene poco trabajo, con muchos despidos y enorme informalidad. No tratamos la ley de trabajo en un país fundido con jubilaciones de dos cientos dólares. No hablamos de una reforma jubilatorio. Seria que no sea el oportunismo que cuando soy opositor DE quiero aumentar y cuando soy oficialistas de la quiero bajar en un país con una situación caótica en todo tipo de sentido.

No hablamos de una reforma fiscal y estamos discutiendo algunos temas que hoy no mueven la aguja del futuro de Argentina más allá que sean funcionales para la política y más haya que sean emocionales para mucha gente.

Ejemplo: Aerolíneas Argentina. No hay una empresa en el mundo hoy, que venga con capitales fresco para quererse Barceló niñas argentinas que tiene un déficit desbordado y que habrá que ordenarlas y siguen perteneciendo al Estado. Otros se me parece que si discutimos aerolíneas y discutimos por el correo. Si discutimos por ahí se si discutimos por un porcentaje de ganancia no vamos a los focos centrales y nuestros senadores hoy, como pasó con los diputados, tendrían que estar de dando un poquito mas. Haya sillas en un favor o no un Gobierno tendrán que dar que están haciendo o no por un país que está paralizado desde hace mucho tiempo y hace seis meses no mueve la aguja y tiene un presidente nuevo sin una sola herramientas llamada ley.

Y para terminar brevemente lo que creíamos hasta ahora, que era un hecho de inseguridad en la puerta de un boliche que insólitamente cierra a las siete de la mañana, un día lunes, en un país con tantos inconvenientes, no a nivel laboral, a nivel educativo, la verdad que podríamos ordenar nos un poquito más.

Pero dejemos de lado esto que es una opinión, tal vez mía y y muy cuestionable, sí, yo narco en Palermo Un, menor de diecisiete años, internado con un balazo cuando lo revisan con tutsi y con cocaína. Una droga de diseño tussi peligrosísima. No es un chico que tenía para consumo personal, es un chico que vende y vienen tres o cuatro más que forman parte de otra banda. Se bajan en Juan, B, Justo y honduras. Sacan un revólver directamente para matarlo.

Estamos hablando de Argentina. No estamos hablando de México. No estamos hablando de Colombia. Estamos hablando de Argentina y del barrio de Palermo, uno de los barrios más o pulenta o que tiene la ciudad de Buenos Aires. El descontrol es total. El narcotráfico se ha metido con mucha fuerza en todos nosotros. El consumo y las adicciones están desbordadas. Nadie resuelve absoluta mente nada. Cada uno juega su partido en la política argentina La casta y no la casta, los K y los no ca- Nadie piensa en el presente, todos en futuras elecciones.

Mientras tanto, en la puerta de un boliche, en una de las zonas más seguras y más ricas de la Argentina vienen tres personas a matar a otra porque están vendiendo drogas realmente dramático y para ponernos a pensar. No es un hecho policial de violencia. Es un hecho grave y vuelvo a repetir con el sello narco que está metido en toda nuestra vida y que muchos no están viendo los que tienen la responsabilidad de trabajar y actuar en contra.