Editorial Paulo Vilouta: "Sin justicia"

Sea porque hablamos mucho y largo de lo que fue el escándalo de esta semana, después de las declaraciones de del jugador de fútbol en su Fernández y todo lo los coletazos que que esto ha significado desde el punto de vista político, con la salida de funcionarios y para mi gusto, con una llamativa situación planteada entre la señora Karina Mil hay que se disculpó ante el embajador de Francia por los dichos de la vicepresidenta.

Yo creo que la vicepresidenta en algún momento la señora Villarroel cuando calificó a Francia como imperialista, avalando lo los cánticos de denso Fernández contra los integrantes de la selección. No tenía el contenido entero de esa canción o de eso que decía de Paul Si se hace, aunque no habría que hacerlo, se hace en términos privados.

Pero me parece que como lo planteaba hacer con el caso de De Barros de tantos funcionarios casi cincuenta y nueve. En este gobierno la máquina de echar funcionarios pone en peligro la opinión. Y la señora Villarruel es una vicepresidenta elegida por los argentinos por el voto popular, como lo es el presidente Javier Milei.

Y no sé si la secretaria general de la Presidencia puede tomar este atributo de ir a una embajada, pedir disculpas por lo que dijo una integrante del Gobierno que en la número dos, elegida popularmente La, secretaria general de la Presidencia, no le elegimos con el voto Por supuesto que la cuestión aquí sanguínea, porque la señora es la hermana del presidente de la nación, pero atento a este tipo de situaciones que para mi gusto también cruzan una línea porque la vicepresidenta tiene autonomía y tiene la posibilidad confundida o no de opinar lo que se le de la gana.

Y ya vivimos en la Argentina mil hechos con vicepresidentes que llegaron en una fórmula votada por los argentinos y que los presidentes han tenido de distintos lugares problemas con los vices y lo puso al a un costado tras, sino innumerables problemas. Todo se porque Víctor Martínez tuvo algún control circuito con Raúl Alfonsín o Raúl Alfonsín con Víctor Martínez De la Rúa con Chacho Álvarez que terminó siendo se del del Gobierno Menem Pont Duhalde que le hizo la vida imposible para que no sea presidente de la nación.

Después, llevándolo a la provincia de Buenos, Aires Kissner con Scioli. Cristina Fernández con Cobos Cristina Fernández con Con todos. Se me parece que tenemos que tener respeto también por la opinión de un vicepresidente que pasa también por la un hacha, los cinco Cuánta gente vota por el presidente y cuanta por el vicio tiene poder, Sí, pero el vice acompañó importes.

El vicepresidente de Nación siempre y está en la línea sucesoria como para que la secretaria general vas a pedir disculpas por la número de un gobierno realmente llamativo y creo que ser fue un día muy importante también para nosotros, los argentinos que reclamamos siempre por la economía.

Reclamamos siempre por la seguridad, porque no funcionan desde hace décadas. En Argentina hemos creado fábricas de pobres y hemos creado fábricas de víctimas. Porque ha muerto muchísima gente. Ya ha pasado mucha gente pésimo momentos por la inseguridad, por justicia legítima, por político que adoran a los ladrones y están más preocupados por ladrones que Polar por todo lo que sabemos Pero hacer el Argentina también apareció con fuerza otra de las patas que tan muy cuestionado y es la justicia.

Ayer dieciocho de julio, tuvimos dos hechos que marcan dónde está la justicia argentina Parada Una, con treinta años de vencimiento al acontecimiento dramático que fue la voladura de la AMIA y otra con treinta y seis días de vida que la desaparición de un emito argentino de cinco años en una provincia argentina. Cuando uno mira para atrás. Ve que la justicia no resuelve Es un escándalo que en el país no esté resuelto el tema de la AMIA.

Es un escándalo que todavía algunos no tengan claro que Irán es el enemigo, que justifiquen cosas que son injustificables. Y que nos adviertan o nos amenas en diciendo que no van a pasar cosas peores porque estamos en contra de lo que hicieron, matando a ochenta y cinco personas en nuestro país y lo de Corrientes hacer corriente salió a la calle para pedir por lo han y para pedir por un sistema que hay que romper en muchas provincias argentinas parecen feudalismo. Responden a gobernadores. Responden a nombres históricos. Responden a una lentitud exasperante de la justicia.

Hoy, en el día treinta y seis, no hay un hecho aclaratorio sobre la desaparición de un en el cinco años donde la mamá jugó un rol protagónico porque el día que desaparece Loan. Entrevistamos en América Noticias y parece una noticia de un nene perdido, pero de verdad. Y la señora le puso el alma, la situación.

Y por la familia y por la trascendencia y por los medios que estuvieron presentes, se desató lo que se desató, sino Loan formaría parte de un número de un montón de chicos que forman parte de bandas ilegales en la Argentina, donde habrá que saber hasta donde sea esto. Si hay políticos e policías, seis funcionarios, seis familiares El Argentina muy despojada mente de la realidad.

Hablamos de adopciones ilegales. No hay adopciones que las podemos calificar entre legales e ilegales. Hay un único sistema de adopción que es el que permite el Estado a través del derecho. El resto es un curro. El resto es un robo. El resto es apropiarse de gente. El resto es comprar chicos o robar chicos o sacar chicos como ustedes lo quieran llamar. Dos hechos realmente potenciado por la sociedad argentina en uno pidiendo justicia por algo que pasó hace treinta años y en el medio Muere un fiscal como el doctor Nisman y el otro un hecho inconcebible que a treinta y seis día no aparezca Loan y treinta y seis días no aparezca una pista cierta y certera de saber dónde hay que buscarlo.

La Argentina sin justicia, sin economía, con mucha inseguridad pero sin justicia, sin justicia. Como hecho saliente. Después de un dieciocho de julio, donde en pleno barrio de Valvanera y en Corrientes, los argentinos salieron a la calle para pedir lo mismo, Justicia.