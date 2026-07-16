Editorial Paulo Vilouta: "El fútbol y la memoria fueron bien defendidas" (16/7/26) #Vilouta910

Es un minuto que gira alrededor de lo que estamos viviendo los argentinos en estos tiempos. Yo decía hoy muy tempranito cuando comenzamos, disfrutemos estos momentos porque estos momentos el fútbol no te los da siempre.

El fútbol tiene más de la otra parte, que es la parte del golpe emocional, de la frustración, del dolor, de la bronca, del resultado que no se da, que de los momentos sublimes donde uno toca el cielo con las manos, increíblemente pasan cosas que no sé quién las escribe o quién las redacta, porque son imposibles muchas veces de sostener lo que está viviendo el fútbol argentino y la sociedad argentina que está conmovida a través de todo esto, porque no estamos hablando del fútbol en sí, estamos hablando de una conmoción que genera el fútbol en una sociedad por una pasión y por un sentimiento y que disfruta y sufre como lo hizo en el día de ayer.Lo de ayer, por supuesto que nosotros tenemos una responsabilidad y no podemos alentar hechos de violencia, hechos de discriminación, hechos de maltrato, pero ayer el partido estaba envuelto en un sentimiento donde el fútbol y la memoria se defendieron en una cancha de fútbol porque había un espejo, el de 1986, donde Leonel si se miraba lo veía a Diego y donde la sociedad argentina si se miraba apretaba el puño porque en el 86 nosotros a través de un partido de fútbol tratamos como sociedad como pudimos de reivindicar lo que nos pasó en el 82 cuando tuvimos esa insólita guerra y tratamos de defender lo que parecía desde el punto de vista bélico indefendible para nosotros los argentinos por la desigualdad de condiciones y ayer en la cancha jugamos un partido muy fuerte y muy potente porque estos chicos que ayer hicieron lo que hicieron pasan a las páginas de gloria del fútbol y del corazón de todos nosotros Enzo con su gol, Lautaro con su gol, la actuación de Messi, Scaloni dirigiendo, el rato de Depol, el rato de Julián, todo lo que pasó, estos chicos ayer sin darse cuenta compraron gloria para su vida así como nosotros hablamos de los 40 años de México 86 y ese campeonato del mundo inolvidable que tuvo nada más que Inglaterra como para darle brillo brillo brillo brillo y brillo en 20 30 ustedes y los más pibes que escuchan estarán hablando de Leonel, de Scaloni, de Juliano, de Enzo, de Lautaro, de Julián y de toda esta orquesta infernal que tenemos hoy los argentinos pero repito lo de ayer era un partido envuelto en sentimientos donde el fútbol y la memoria se defendieron en un campo de juego en el momento que cantaron el himno a los gritos ahí nos dimos cuenta la trascendencia que tenía el partido de fútbol porque si lo perdíamos no pasaba nada pero no íbamos a poder escribir esta página de gloria de jugadores en un primerísimo plano de emociones de recuerdos de llantos de todo lo que nos pasó en el día de ayer y yo quiero que destaquemos más allá que estamos enamorados de todos estos tipos desde el punto de vista futbolístico que marquemos que acá hay algo que también nos dejan como enseñanza todos los días yo ya lo escuchaba Scaloni en la conferencia de prensa que hay una línea de conducta en un país donde vivimos de fracaso en fracaso acá hay una línea de conducta acá hay gente sana acá hay gente transparente acá hay gente que pone sentimientos pero le pone mucha profesionalidad su laburo ayer el técnico tuvo que tomar una determinación súper antipática apartarlo momentáneamente a rodrigo de paul en el partido trascendente de la copa del mundo y lo hizo y en una oportunidad lo hizo con dimaría y lo hizo y una oportunidad lo hizo con y lo hizo estamos con gente que intelectualmente es honesta y que busca un propósito y que busca un resultado el lunes estaremos laburando dijo escalón y ayer cuando terminó la conferencia de prensa un grupo sin egos un grupo que tiene una figura consular como es leonel messi con objetivos comunes y no personales porque acá hablamos de un grupo hablamos de un equipo hablamos de un todo y la verdad que lo que sucedió en el día de ayer ha generado este sentimiento de unión y de festejo infinito nos deja una enseñanza como grupo como conducción no se suman nunca a lo berreta a lo a lo desagradable a la maleducación acá hubo gente que hizo todo lo posible para empañar un momento de argentinidad extrema inventaron hasta un problema de salud del padre de leonel irresponsablemente en los medios después apareció otra señorita intentando armar un romance de messi con una periodista de telefe con sofía que tuvo que salir hasta su señora y el propio messi a meterse en el medio de la situación trataron de arruinar todo en todo sentido hablando del hambre de la pobreza de la indigencia que la tenemos pero que hoy a pesar del hambre de la pobreza de la indigencia de la inflación de todos los errores que hemos tenido en el presente y en el pasado de la corrupción de los que se robaron la argentina hoy es un momento donde los argentinos ponemos un punto que no es un punto final que es un punto y aparte para apretar el puño para festejar y para sentirnos hoy en la cúspide de un sentimiento.

pasó a inglaterra jugamos la final partido repito envuelto de sentimientos donde el fútbol y la memoria se defendieron durante 90 minutos en una cancha de fútbol disfrutemos porque nos tocan vivir momentos históricos irrepetibles la vida nos puso en en un momento donde uno pisa argentina hoy y huele a felicidad y eso no pasa siempre hoy hablamos de hermandad hablamos de felicidad hablamos de sentimientos cerramos los ojos pensamos en los que no tenemos a nuestros padres como festejaba en la unión en los amigos en los encuentros en lo que produce la magia del fútbol y la magia del mundial y la magia de las malvinas porque hay pocas cosas que nos unen y siempre se los digo el fútbol y las malvinas nos unen en la argentina disfrutemos el momento por diego en el cielo por leonel en la cancha por los chicos de malvinas por el orgullo y la suerte de ser argentinos que creo y ustedes van a compartir conmigo es la nacionalidad más más más pasional del planeta vamos a argentina