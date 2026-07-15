Editorial Paulo Vilouta: "Partido Pasional" (14/7/26) #Vilouta910

Hoy es un día muy particular, ¿no? Un día muy muy pasional para todos los argentinos, con emociones encontradas, ¿no? Porque nos levantamos todos bajo un estado de tensión.

Nosotros tenemos otro tipo de responsabilidades, pero también, por la gran cantidad de años que estuve vinculado al fútbol, me encargué de vivir y de transmitir emociones, ¿no? Y eso no quita que no hablemos de otras cosas. Y el país nuestro, tan tan maduro, nos han pasado tantas cosas a lo largo del tiempo, que somos una sociedad sumamente equilibrada y madura, ¿no? Porque en el mundial seguimos, más allá de esta ola triunfal que tenemos con este equipo que adoramos, y estos jugadores y este técnico que son una maravilla, hablamos de todo lo que había que hablar.Lo seguimos a Adorni, terminamos con Adorni, hablamos del escándalo ayer de De Vido y las sentencias interminables del kirchnerismo, de la señora Kirchner y los 894 mil millones de pesos que debe por un caso brutal de corrupción. Hablamos de la inflación, que hoy está más baja, pero el mes pasado estaba un poco más alta.

Es decir, tenemos una madurez como para que nadie pretenda desviarnos de las cosas que tenemos que atender.Nosotros que somos una sociedad realmente impactante en un montón de cosas, pero es un partido pasional, es un partido emocional, se mezclan un montón de cosas, estamos con con la argentinidad flor de piel, y miren lo que son las cosas, ¿no? Porque allá por 1986, cuando cerramos los ojos y lo vemos a Diego y lo vemos a Bilardo y vemos ese equipo triunfal y ese gol definitivo de Borruchaga frente a los alemanes y el conflicto con los ingleses y el problema tan serio del robo de las Islas Malvinas, decimos, che, ¿cómo trascendió todo eso y cómo siguió tan vigente y tan potente en el día de hoy los que tenemos un sentimiento real, una situación de odios, de broncas o de guerras mentales permanentemente, que allá en 1986, de los 47 millones de argentinos que somos hoy, solamente 30 vivieron la locura de aquellos tiempos. El resto no lo pudo vivir, no había nacido. Los chicos que hoy defienden futbolísticamente nuestra camiseta no estaban ni en los planes de los padres, pero miren cómo ha trascendido y cómo han pasado años y años y años y años de situaciones que son emociones que ya forman parte de la emoción popular de la gente, ¿no? Y que sirven para potenciar nuestros sentimientos, sabiendo que hoy jugamos un partido de fútbol pero con un contexto muy muy particular, con un contexto realmente fuerte, donde se nos mezclan un montón de cosas porque en el medio están las Islas Malvinas con un reclamo justo, con un reclamo soberano, con un reclamo perpetuo contra la usurpación, pero esto hoy no depende del fútbol.Este reclamo no depende ni del fútbol, ni de la camiseta, ni de un plantel, ni de Scaloni, ni de Messi, ni de una pelota. Es simplemente hoy reflejar lo que sentimos los argentinos con mucha potencia en dos valores que nos suren muchísimo. La pasión por el fútbol a nivel nacional, porque estamos todos unidos, por supuesto que hay cuatro o cinco que siempre dan la nota y que lo sacamos directamente porque no los tenemos en cuenta, están fuera de circulación nuestros sentimientos, y las Islas Malvinas, porque todos los argentinos sabemos que las islas son argentinas, pero sabiendo que hoy no depende ni del fútbol, ni de que ganemos o que no ganemos, ni de la camiseta, ni de los chicos.Hoy defendemos el honor deportivo y después todos los días de nuestra vida cuando nos despertamos defendemos el otro honor, el honor soberano, el honor de la justicia, el honor de decir que esto es nuestro, el honor y el respeto a los que dejaron la vida en aquella guerra loca injustificable del año 1982. Hoy no juega ni Galtieri ni Thatcher el partido de fútbol, hoy juega Argentina e Inglaterra.

Les queremos ganar siempre, siempre, siempre, en todo, y también les queremos ganar en el fútbol.Queremos apostar y ganar a la legitimidad, queremos ganar a un deseo que es absolutamente justo, porque lo que reclamamos no es un invento, sabiendo que hoy tenemos una posibilidad muy fuerte para visibilizar esta injusticia a lo largo de los 2.000, 2.500 millones de personas que ven un partido de la Copa del Mundo. Hoy nos levantamos con el mismo sentimiento que nos levantamos los 365 días del año, el mismo sentimiento de argentinidad y de una frase que ya forma parte de nuestras vidas. Desde aquí hasta nuestro punto final, las Malvinas son argentinas.Hoy simplemente jugamos un partido de fútbol, con un montón de símbolos y de situaciones que nos van a poner la piel de gallina, que nos van a hacer llorar, que nos van a emocionar y que nos van a sentir hoy todo este tipo de situaciones, ese orgullo impresionante que tenemos los argentinos a la hora de describir la pasión. Con Diego en el cielo, con Leonel en la cancha y con la pasión divina que tenemos los argentinos, que cuando decidimos unirnos en valores fuertes y potentes y pasionales, somos, creo, diferentes a todo el mundo. Repito, hoy no juega ni Tacher ni Galtieri, hoy juegan once fieras para darle una alegría a un país que merece muchas alegrías deportivas, con Diego en el cielo y con Leonel en la cancha.Que sea lo mejor de lo mejor