Editorial Paulo Vilouta: "Memoria corta" (9/7/ 26) #Vilouta910

Hace unos años quedaron retratados por los ridículos una periodista política y un periodista económico que lloraban por los pobres, no por la actitud porque es absolutamente noble sino por lo oportunista ¿no? del caso porque cuando uno tiene una tristeza cuando uno tiene un dolor o una preocupación lo tiene en forma constante y hoy volvemos a repetir esta historia con gente que está en medios de comunicación o en redes con una memoria intermitente y con una muy mala intención juzgando a los argentinos que se han subido a una ola emocional y de festejo como es la selección argentina o que ponderan a un grupo de jugadores con Messi a la cabeza con enormes valores personales y profesionales al igual que el director técnico y que tratan de obstaculizar un sentimiento tan genuino como es el del festejo, el de la alegría, el de la aprobación y yo cuando escuchaba a esta inspectora en un colegio en una escuela de 3 de febrero dando un discurso de adoctrinamiento a los chicos digo cuánta gente lamentablemente ha perdido la capacidad de razonar con 20 años de quisierismo no han creído y han inventado una historia y no solamente se la creen sino que intentan que los demás tengamos que crear la misma fantasía y sentir lo que ellos sienten y hoy la idea de este grupo es generar una situación de caos permanente de tristeza de dolor como si hubiésemos vivido en suiza en los años que gobernó este espacio no yo sé que hay un sinfín de problemas hoy hoy para ser clase media hay que ganar dos millones y medio de pesos esto significa que la mayoría de la gente hoy no es clase media la argentina con lo que eso fue hoy tenemos a gente con el bolsillo cancelado prácticamente con un estado de mora altísimo con enormes dificultades enormes dificultades pero todos estos personajes que hoy están atacando a los que estamos en la ola triunfal de un equipo de fútbol pareciera que nacieron el 2023 y que andan con la memoria corta porque lo hacen con mala intención y porque solamente viven un submundo muy muy chiquitito donde creen cosas que solamente ellos creen creen en la inocencia de los delincuentes creen en objetivos que no los tiene la argentina en general pero ellos creen que hay que hacer lo que ellos creen y lo que ellos sienten y estarán rogando desearían que el sábado salga argentina a la cancha con una remera que diga cristina libre o cristina inocente o esas paparruchadas que inventan todos los santos días pero para refrescar un poquito porque yo digo que qué injusto todo esto no vivimos un mundial hace tres años y medio en la gestión de esta gente en la gestión que esta gente mediática veía el otro día una conductora de un programa espectáculo también que lloraba no gracias messi por los pobres gracias messi .

Por los indigentes en el 2022 en catar dónde estaban teníamos una crisis económica con una inflación de 211% saben lo que es la inflación o la de pobres pero no lloraban ni criticaban tuvimos en aquellos tiempos y me pregunto a dónde estaban no el escándalo de la fiesta clandestina de olivos a dónde estaban cuando la argentina tenía un vacunatorio vip y estábamos todos expuestos a contraer un virus y solamente vacunaban a los amiguitos del poder a dónde estaban con aquel gobierno que tenía una lucha brutal donde el presidente ni siquiera se hablaba con la vicepresidenta como hoy a dónde estaban cuando el dólar blue empezó a 69 y terminó a mil con la fuerte devaluación de del tipo cambiario dónde estaban cuando había un cepo que no podíamos conseguir un dólar ni por casualidad dónde estaban los que hoy están en contra de todo y quieren la caída de la selección porque a ver si todavía esto le trae un atisbo al gobierno de mi ley que de gente que esté un poco más eufórica cuando la pobreza estaba en 41,7 con alberto fernández y cristina kirchner y la indigencia en 11,9 a dónde estaban cuando el index nos decía que teníamos 19 millones de pobres a dónde estaban cuando el dólar oficial creció cinco veces en la gestión de este presidente que no tuvo reelección a dónde estaban hoy que escuchaba una que decía estoy deseando que termine el mundial para que hablemos de los jubilados y por qué no hablaste de los jubilados en el gobierno de alberto fernández y en el mundial de catar durante esa cuestión los jubilados experimentaron una caída en términos reales de 8,2 por ciento los haberes mínimos y diversos relevamientos serios como el de chequeado indicaron que la jubilación perdió claramente el poder adquisitivo no los vi tan preocupados en esos tiempos a dónde estaban parece que los problemas nacieron hace tres años y medio que los hay los hay repito hay que ganar dos millones y medio para hacer clase media los bolsillos están herméticos hay un montón de problemas tenemos pero pilas de pobres pilas de indigentes pilas de gente sin trabajo pila de informales pero hay que tener una memoria actual y la del pasado no esta intermitencia para sacar ventaja y para querer que esos cerebros quemados quemen a otros que hoy están con los fusibles bien puestos y que aspiran a un futuro mucho mejor a dónde estaban en todos esos tiempos qué linda la reflexión de alejandro dolina porque lo consultaron sobre el mes y alejandro es peronista y algunos mezclan el peronismo con el kircherismo yo hago una diferenciación pero alejandro dolina dijo esto que me gustó escuchen lo que le puedo decir es que yo soy peronista pero no estúpido evidentemente privarme de borges o privarme de mesi porque no son compañeros porque no van a la unidad básica se va a armar sería evidentemente una tontería sería eliminar de mi vida alguna de las buenas cosas que nos hacen nos hacen felices aunque sea por un rato alguna de las buenas cosas que nos hacen felices aunque sea por un rato sería muy de estúpido y no me privaría de mesi cuántos estúpidos no cuántas estúpidas no utilizando los medios las redes para tratar de inculcar todo ese odio que ellos dicen que tenemos los demás para tratar que las cosas nunca funcionen y para tratar de borrar una sonrisa de tantos argentinos que hoy con algo se sienten felices memoria corta muchos nacidos en el 2023 aunque no parezca aunque no parezca nacieron hace tres años y medio cuando empezó a gobernar javier milay en la argentina 8 y 16 volvé a escuchar el