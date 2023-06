El inesperado mensaje de L-Gante mientras sigue preso: "Si no salgo ganando prefiero..."

El cantante L-Gante sigue detenido en la DDI de Quilmes tras ser acusado de privación ilegítima de la libertad y amenazas agravadas por el uso de arma de fuego, luego de los hechos ocurridos la noche del 27 de mayo que derivaron en una denuncia en su contra.

Su abogado, Alejandro Cipolla, continúa solicitando su excarcelación y reiterando que los hechos no sucedieron tal como fueron denunciados. Mientras tanto, el artista, quien ya brindó su declaración indagatoria, dejó un mensaje público desde la cárcel a través de un posteo en Instagram.

l gante.png

En el mensaje, L-Gante compartió fotografías de hojas de cuaderno donde escribió mensajes. En una de ellas, expresó: "Si no salgo ganando prefiero no salir. Diego Crónica, tenés razón. Para muchos soy más que un grano". Con estas palabras, el cantante parece hacer referencia a una declaración previa realizada por Diego Crónica, una figura mediática, y señala que prefiere no salir de la situación actual si no se garantiza un resultado favorable para él.

En otra hoja de cuaderno, L-Gante mencionó: "Me encanta escuchar a Sigal en vivo", haciendo referencia al abogado de la parte denunciante. Con un tono sarcástico, el cantante sugiere que el abogado no tiene argumentos sólidos en su contra.

Finalmente, en una tercera hoja, Elian Valenzuela, quien parece ser un compañero de celda, agradeció el apoyo y aseguró que está tranquilo y descansando, prometiendo un regreso próximo y mejor que nunca.

Mientras tanto, su abogado, Alejandro Cipolla, continúa luchando por la excarcelación de su cliente y reafirma que los hechos denunciados no sucedieron como se describen. La defensa está trabajando para demostrar la inocencia de L-Gante y espera que se haga justicia en el caso.