Eugenio Burzaco: "Me frustra que Aníbal Fernández diga que está todo perdido" en Rosario

El ex secretario de Seguridad de la Nación Eugenio Burzaco cuestionó duramente a Aníbal Fernández por sus dichos acerca de que "los narcos han ganado" en Rosario. En diálogo con #López910, el ex diputado nacional expresó: "Lo que me frustra es la expresión del ministro diciendo que está todo perdido” .

“El Gobierno no dio pelea, no fue a la Provincia de Santa Fe. Es triste”, criticó. Y, en la misma línea, agregó: "Hace dos años que están pidiendo ayuda. La inacción genera muerte".

“No comparto que tienen que estar las Fuerzas Armadas en Rosario. Tienen que estar los gendarmes, sino confundimos a la gente”, expresó Burzaco en otras de sus declaraciones a La Red.

"Se puede, no hay una guerra perdida”, concluyó respecto de la lucha contra el narcotráfico.