Sergio Berni, sobre el flagelo del narcotráfico en Rosario: "No es una situación terminal"

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, habló este viernes con #Vilouta910 sobre el flagelo del narcotráfico en Rosario, a un día del mensaje mafioso contra Lionel Messi. "No es una situación terminal, se puede revertir", sostuvo.

Embed

"No tengo dudas de que esto se puede resolver y muy rápido, en no más de 15 días. No lo digo desde las ganas, sino desde la experiencia de haberlo hecho", manifestó el funcionario. Y agregó: "La columna vertebral de todo lo que se haga tiene que ser con las Fuerzas Federales de manera integrada".

Consultado por los dichos de Alberto Fernández acerca de que "los narcos han vencido", Berni respondió: "No quiero entrar en discusiones políticas porque Rosario no se merece eso".

Aníbal Fernández ratificó su postura sobre el narcotráfico en Rosario: "Si tras 20 años estamos trabajando fuerte es porque vencieron"

Embed

Aníbal Fernández, ministro de Seguridad de la Nación, volvió a referirse este viernes a la situación del narcotráfico en Rosario, tras el mensaje mafioso contra Lionel Messi. "Si después de 20 años estamos trabajando fuerte es porque vencieron", sostuvo.

"¿Yo vencido? No te sientas vencido ni aún vencido", agregó el funcionario cuando citaron sus polémicas declaraciones de ayer, cuando afirmó que "los narcos han ganado".

"20 años les ganaron a los que ya estuvieron, entre ellos Mauricio Macri y Patricia Bullrich (ex ministra de Seguridad)", apuntó Fernández esta mañana antes los medios.

"No soy quién para intervenir las cuatro Fuerzas, eso lo debe hacer el Congreso. Es un tema federal. Pero no descarto nada", indicó en otra de sus declaraciones.