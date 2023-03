Facundo Manes: "Tenemos que entender que en la Argentina hay un fin de ciclo"

El neurólogo, neurocientífico y diputado radical Facundo Manes se refirió a la interna que se vive actualmente en Juntos por el Cambio de cara a las elecciones presidenciales de este año y, al respecto, admitió que trabaja en un "proyecto alternativo a Macri y a Cristina". En ese mismo sentido, durante una entrevista con Pastor 910, por Radio La Red, expresó: "En la Argentina hay un fin de ciclo".

Luego de referirse a la crisis de seguridad desatada en Rosario tras el ataque al supermercado de la familia de Antonela Rocuzzo, la esposa de Lionel Messi, el diputado reveló detalles de su reciente encuentro con Mauricio Macri.

"Con el expresidente tengo diálogo, nunca lo he cortado. Tenemos miradas diferentes sobre algunos temas, pero yo valoro que ha creado un partido, que ha llegado a la presidencia. Y en el trazado grueso, estamos de acuerdo de que la Argentina tiene que encarar el desarrollo", afirmó.

Luego, contó que en el encuentro planteó la idea de ampliar la coalición porque, según expresó, "la coalición opositora hoy no tiene asegurado el triunfo si no se amplía, si no les habla a los jóvenes, a los sectores populares".

Mauricio_Macri.jpg "No sé qué hará Macri. Lo que sé es que en la Argentina tenemos que entender que hay un fin de ciclo de una dirigencia que desde la democracia no pudo dar prosperidad ni bienestar", afirmó Manes (Foto: archivo).

"¿Si Macri va a ser candidato? No sé qué va a hacer el expresidente. Lo que sé es que en la Argentina tenemos que entender que hay un fin de ciclo de una dirigencia que desde la democracia no pudo dar prosperidad ni bienestar", agregó.

En relación con su futuro político, Manes señaló que la "Argentina tiene que tener un pacto, un contrato social hacia el desarrollo, como lo tuvo con la democracia, algo equivalente, porque hay un fin de ciclo. Así no va más. Este país así no puede ir más".

"Yo estoy trabajando con mucha gente. Estamos construyendo un proyecto alternativo a Macri y a Cristina, obviamente dentro de la coalición opositora, pero que excede al radicalismo. Representamos a diversos sectores políticos que están frustrados, desilusionados. Estamos trabajando en un espacio con ideas nuevas, con gente nueva, con jóvenes y adultos que no se resignan a la decadencia", concluyó.