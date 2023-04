El editorial de Facundo Pastor: "El conurbano y el hartazgo social"

Los fuertes cruces de declaraciones entre funcionarios de la Ciudad y la Provincia el día después de las protestas de los colectiveros por el crimen del chofer Daniel Barrientos, formaron parte del espacio editorial de la edición de este martes de Pastor 910. Para el periodista, se está "acelerando fuertemente un proceso de descomposición social, que no es nuevo".

"Ese proceso de descomposición social que te impacta, que impacta permanentemente en eso que marcábamos recién: en que viajás muy mal cada vez que te subís a un bondi, a un tren o a su subte. O que volvés a tu casa y cuando metés la mano para sacar las llaves, antes estás mirando como un paranoico con cuatro ojos para todos lados a ver si no te la pone un motochorro", planteó.

"En encuestas que consultamos permanentemente, que algunas son más prestigiosas que otras, la inseguridad en el conurbano bonaerense aparece sin duda como uno de los principales problemas. La inseguridad está ahí y te jode la vida, te caga la vida", agregó.

Más frases del editorial de Facundo Pastor

“Hay un proceso de descomposición social claro y concreto que explica los 20 puntos de Milei en las encuestas. Y me quedo corto con 20”.

“Hay que decir que la grieta, que alguna vez fue un fenómeno, entre comillas creativo, está empezando a perder incluso reflejos. Porque la grieta se los está terminando de devorar a todos”.

"Porque cuando Berni se come las piñas que se come ayer, tiene claro que no son piñas para él. Y luego va rápidamente a una reunión con Kicillof y Kicillof no aparece. ¿Dónde está el gobernador de la provincia de Buenos Aires en estas horas de piñas y reacciones completamente cuestionables e injustificadas?".

"Hoy a la mañana me dije 'voy a cerrar esta columna diciendo cuántos días faltan exactamente para votar'. Iba a cerrar con el dato, pero no los quiero amargar".