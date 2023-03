El editorial de Facundo Pastor: "Lamentable debate político en Diputados"

La agitada sesión de este miércoles en Diputados, con cruces entre el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y el diputado José Luis Espert; y el que protagonizaron la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, y el diputado Fernando Iglesias, fue el tema elegido por Facundo Pastor para su editorial de hoy. Según el conductor, si bien entiende que el debate político pueda encenderse por momentos, "nadie explica qué va a hacer con este país en los próximos meses".

"Voy perdiendo la esperanza de que alguna vez, en la Cámara de Diputados, se pueda tener una sesión como la gente a la altura de las circunstancias, como el pueblo está esperando", comenzó Pastor en relación con la presencia de Rossi en el Congreso para dar un informe de su gestión.

"La gente quiere escuchar hablar de la inflación, del laburo, de lo que pasa con los alquileres, de qué pasa con los precios. Y, sin embargo, lo que permanentemente sucede es un bochinche, un griterío que es insoportable, insoportable para la gente y que genera que, en definitiva, haya como una suerte de desinterés por lo que vaya a pasar", afirmó.

"A mí no me asusta que haya un debate acalorado de política, pero me pregunto: ¿este es un debate de política? ¿Están debatiendo verdaderamente los problemas estructurales que tiene la Argentina? ¿Quizás en el reclamo de Espert en relación con la exigencia de que se hable de inflación? Sí. Ahora, en todo lo otro, en el tono, en la vehemencia, está raro. Nadie explica qué va a hacer con este país en los próximos meses", agregó.

Por último, Pastor señaló que en lo que muestran las encuestas "encontrás la explicación de por qué a la gente muchas veces termina importándole un rábano" lo que sucede en la política.

"El problema es que se supone que ahí, en la Cámara de Diputados, debieran estar pensando proyectos para cambiarle la vida a la gente y créame que hay problemas sobrados para agudizar las ideas y empezar a cambiar de una vez por todas el rumbo de este país", concluyó.