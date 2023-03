José Luis Espert: "Los que ven a Macri como Churchill por su renunciamiento están en p..."

El diputado nacional y líder del espacio Avanza Libertad, José Luis Espert, cuestionó este miércoles a los que consideran que la decisión de Mauricio Macri de no competir en las elecciones presidenciales de 2023 lo elevan a la condición de un estadista. Al respecto, apeló a un exabrupto para graficar la situación: "Están en pedo".

"Macri no medía, no tenía otra, pero su decisión me parece bien. Ahora, en este país de chiflados, así como he visto estampitas de Cristina Kirchner en algunas casas como si fuera la Virgen María, para algunos otros chiflados del otro lado, Macri es Churchill. Están en pedo todos, de un lado y del otro", afirmó Espert en una entrevista con Facundo Pastor en Pastor 910.

Ante su postura, Espert fue consultado sobre si sus críticas no se contradecían con la idea sumarse a Juntos por el Cambio para formar una gran coalición opositora: "Justamente, como yo creo que hay que armar algo fuerte hacia adelante, que contenga los valores republicanos, la institucionalidad, la meritocracia, el no personalismo, que puede encarnar Juntos por el cambio, a eso hay que agregarle el sentido económico, el sentido común económico que los liberales le podemos agregar".

"Por eso yo estoy teniendo conversaciones con el principal espacio opositor para conformar un nuevo espacio, completamente diferente al anterior, que tenga el liberalismo económico como símbolo y compita en una PASO para ver quién es el mejor representante de estas ideas y vaya contra el kirchnerismo", agregó.

Más frases de José Luis Espert

Sobre la salida de Carolina Píparo de su espacio: "No hay ruptura de relación, nunca fue demasiado liberal. Ella anda dando vueltas por espacios, yo la veo pasear. Esta vez me tocó a mí. Medio saltimbanqui. La política es así".

Sobre el cruce con Agustín Rossi en el Congreso: "Rossi estuvo más o menos hablando solo 70 minutos. De los 60 minutos, en 20 habló de la gestión y en los restantes minutos se la pasó verdugueando a la oposición, hablando de los derechos humanos. Era un informe de gestión. En un país donde la gente no llega a fin de mes, la palabra inflación no existió en su discurso. El tipo no dijo ni una palabra".

La entrevista completa con José Luis Espert