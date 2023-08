"Cachetazo" y "fracaso": el duro análisis de Florencio Randazzo tras la victoria de Javier Milei

Florencio Randazzo, candidato a vicepresidente en la fórmula encabezada por Juan Schiaretti, analizó el resultado de las PASO del último domingo y consideró que la victoria de Javier Milei es un "cachetazo a 40 años de fracaso de la política”.

Randazzo, quien sostuvo la importancia de superar la grieta política, señaló que la polarización desvió la atención de los problemas fundamentales que enfrenta la sociedad argentina. En diálogo con el programa López 910, "hace mucho tiempo que hay que salir de la grieta. La grieta discute cuestiones en una órbita alejada de los problemas que tiene el conjunto de la sociedad argentina hace tiempo".

Siguiendo la misma línea, pero enfocado en el sorprendente respaldo obtenido por Milei en las elecciones, Randazzo destacó que este voto representa una forma de expresar el descontento hacia la política tradicional.

“Está claro que Cambiemos fracasó a la hora de gobernar y que este gobierno realmente es un desastre. Entonces no había ninguna razón para que la sociedad insista en mostrar lo mismo. Y bueno, encontró en la figura de Javier Milei la posibilidad de pegar un cachetazo a 40 años de fracaso de la política”.

El candidato a vicepresidente reivindicó la candidatura de su espacio, resaltando la coherencia y la experiencia en gestión como pilares fundamentales. Randazzo expresó que el modelo exitoso de Córdoba debería expandirse a nivel nacional, enfocándose en soluciones realistas y basadas en la experiencia.

En cuanto a la posibilidad de un acuerdo electoral ante la eventualidad de que Milei llegue al balotaje, Randazzo adoptó una postura cautelosa: "Creo que falta tiempo para eso. A mí no me asusta nada porque creo que Milei finalmente respeta la democracia, es candidato. No me asusta nada. Yo creo que, en realidad, lo que tenemos que tratar es de llegar al 22 de octubre. En el caso nuestro, con el mejor resultado posible. Y después veremos”.