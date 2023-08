Florencio Randazzo pidió romper con la grieta e hizo un llamado a los votantes

Florencio Randazzo, precandidato a vicepresidente en la fórmula que encabeza Juan Schiaretti, destacó este miércoles su compromiso por ofrecer una alternativa política que busque "cerrar la grieta", al tiempo que reclamó la urgente necesidad de un cambio en la mentalidad política y social del país.

Randazzo presentó su espacio como como una opción que va en contra de la polarización política actual que, según dijo, no aborda los temas centrales. "Estamos convencidos de que cerrar la grieta es la posibilidad de encontrar soluciones a los problemas que tiene la sociedad", señaló Randazzo durante una entrevista con el programa Vilouta 910. Asimismo, resaltó que la política debería enfocarse en resolver los desafíos cotidianos del país en lugar de mantenerse atrapada en la rivalidad entre coaliciones.

En este aspecto, Randazzo destacó la importancia de las elecciones como una chance para observar hacia adelante. "Me parece que es una gran oportunidad para empezar a mirar el futuro del país, sin seguir votando lo mismo porque me parece que, si no, el resultado va a ser el mismo", sostuvo. Subrayó la necesidad de un cambio y la importancia de votar conscientemente para marcar un rumbo diferente.

El precandidato reconoció la existencia de un sentimiento de resignación entre los votantes, caracterizado por una creencia generalizada de que todos los políticos son iguales. "Hay que vencer ese estado de resignación. Hay que rebelarse frente a eso", instó Randazzo.

En lo que respecta a la situación económica, Randazzo hizo un llamado a la responsabilidad de la dirigencia política para evitar posibles crisis financieras tras las primarias. "Esperemos que no haya una corrida, que haya responsabilidad de parte de los dirigentes, tanto de quienes gobiernan como de los opositores", afirmó.

Sobre las especulaciones de un acercamiento con el gobierno actual, Randazzo fue enfático en negar tales vínculos. "¿Si hubo contactos del oficialismo? No, no", aseveró, y expresó su desencanto con la dirección que tomó el actual gobierno en relación con sus ideales para el país.