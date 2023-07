La definición de Horacio Rodríguez Larreta sobre el cepo cambiario y un acuerdo con el kirchnerismo

Horacio Rodríguez Larreta, precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, pasó este martes por los estudios de La Red en La Rural y adelantó algunas de las medidas que buscará implementar en caso de ser electo. En ese sentido, afirmó del cepo cambiario "se debe salir cuanto antes", aunque también advirtió sobre las condiciones en las que se debe realizar ese proceso. También habló de establecer acuerdos con sectores ajenos a su coalición, pero también marcó un límite: "Con el kirchnerismo no me pondría de acuerdo nunca".

“Yo fui muy concreto: tenemos que salir del cepo lo antes posible. Pero hablemos en serio, con sensatez: si vos salís del cepo el primer día teniendo, como tenés en el Banco Central, cero dólares, el dólar, ¿a cuánto se te va a ir? A seis mil. Es una cuenta matemática, no hay que saber demasiado matemática. No hay soluciones mágicas, no hay soluciones de 24 horas. Aquí hay que trabajar y trabajar en serio, y eso es lo que yo propongo”, sostuvo Rodríguez Larreta durante una entrevista con el programa López 910.

Con respecto a la unidad, Rodríguez Larreta llamó a terminar con la violencia y las peleas entre diferentes fuerzas políticas y marcó cuál cree que debe ser el camino: “Unidad, basta de violencia, basta de peleas, basta de la Argentina de que el que no piensa como yo es un enemigo, basta de que la política es una guerra. ¿Y por qué basta? Porque nos trajo a donde estamos hoy. Frustración, inflación, inseguridad”.

“Propongo que busquemos un acuerdo, pero no es con todos. Con el kirchnerismo no me pondría de acuerdo nunca. Con el kirchnerismo que golpea al campo cada vez que puede, no me pondría de acuerdo nunca. No me pondría de acuerdo con sus ideas, con lo que están haciendo en la Argentina, con una inflación que hoy está en 120%", agregó.

horacio-rodriguez-larretajpg Horacio Rodríguez Larreta, precandidato a Presidente (Foto: archivo).

El precandidato también compartió sus ideas para impulsar el crédito hipotecario y facilitar el acceso a la vivienda. En ese aspecto, planteó la creación de un fondo de compensación para proteger a los tomadores de créditos hipotecarios cuando la inflación supere el aumento de los salarios. Esta medida aseguraría que los ciudadanos puedan cumplir con sus cuotas en momentos de inflación alta, brindando estabilidad financiera a las familias.

En cuanto al desafío del ausentismo electoral, Rodríguez Larreta reconoció la inquietud que le genera este fenómeno y dijo conocer la receta para contrarrestarlo: “Es algo que nos preocupa y tenemos el desafío de volver a promover la participación. ¿Cómo se logra eso? Cumpliendo la palabra, y yo cumplo lo que prometo”.